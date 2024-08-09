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中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

毀屍最高才判3年 吹哨律師喊修法

中國新聞組／北京9日電
中國律師易勝華8日披露業者勾結公立醫院、公立殯儀館和火葬場，盜賣4000具遺體的黑色產業鏈。（取材自微博）
中國律師易勝華8日披露業者勾結公立醫院、公立殯儀館和火葬場，盜賣4000具遺體的黑色產業鏈。（取材自微博）

中國驚傳盜賣4000具遺體的黑色產業鏈，披露此案的律師易勝華昨表示，該案涉及「盜竊、侮辱、故意毀壞遺體罪」，最高量刑只有3年，如此之輕，「如何能剷除這個慘絕人寰、滅絕人倫的黑色產業鏈？」。據傳易勝華在揭露此案後遭北京市司法局關切，他表示，他甘願承受處罰，希望有關部門能看到法律存在的漏洞，進而做出完善、改變。

易勝華披露盜屍拆骨案案情，震撼網路，他在披露案件後表示，親人的遺體送到涉案的殯儀館後，「領到的骨灰未必是自己親人的（天知道會不會是什麼其他動物），就算是親人的，也未必是完整的（死後還要被肢解，真的是死無全屍啊）」。「他們是造了什麼孽啊！我聽得渾身顫抖！」

易勝華指出，根據現行中國法律，被告涉嫌的罪名是「盜竊、侮辱、故意毀壞遺體罪」，最高量刑只有3年。如此嚴重的情節，如此巨額的利潤，處罰卻是如此之輕，「如何讓被害人親屬消除心頭之恨！如何讓其他犯罪分子得到震懾，如何能剷除這個慘絕人寰、滅絕人倫的黑色產業鏈？！」

易勝華嘆，隨便偷點東西就要判3年以上，「全國其他地方大概也有這樣的犯罪吧？刑法修正案是不是要把這個罪名的量刑做一下修改了？要不然，誰還敢把故去的親人送到殯儀館啊？」。死者為大，在中國傳統的思想和文化中，絕對無法接受這樣的現實。這種事情的發生，說明監管部門的嚴重失職，也說明中國的法律還存在很大漏洞，必須要有改變。

易勝華披露的警方移送案件，已遭到下架，據自由亞洲電台報導，他昨天再度發文指出，「接到北京市司法局來電，跟我探討曝光未決案件情況是否適當的問題。」但易勝華強調，「為了改變這種令人憤怒的現實，我願意承受相應的代價。」

不少網民留言聲援易勝華並提醒他「一定要保護好自己，證據一定要分開保存。」更多人擔心易勝華的安全，「您的揭露掀開了一個黑色產業，這會引起某些人的不滿，因為擋了這幫人的發財夢。」、「又是一場血雨腥風，易律師挺住，相信正義的人都會支持你。」

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