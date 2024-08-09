「盜屍拆骨」製醫材 晉企狂撈近4億 網批：根本刨人祖墳

近期中國發生一起盜賣遺體製作骨骼移植材料的事件，目前為止已經起訴 75 涉案人員。（示意圖，取材自新黃河）

中國律師易勝華近日披露一宗駭人的盜賣遺體案，山西一家企業涉嫌從四川、廣西、山東等地殯儀館及醫學院非法購買數千具遺體、殘肢並處理後生產「同種異體骨植入性材料」產品，獲利達3.8億元（人民幣，下同）。這起「盜屍拆骨」案主嫌還曾被評為全國勞動模範。案件駭人聽聞，相關報導隨即下架，引來大批網民怒批如此禽獸不如案件也要維穩，還有沒有是非。 一名律師在微博上曝光盜賣遺體製成醫材案件，引起多方討論。（取材自微博）

據澎湃新聞報導，易勝華8日在網路上公開這起竊盜、侮辱、故意毀壞遺體案的案件資料稱，2015年1月到2023年7月，山西奧瑞公司涉嫌透過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原料，並對非法取得的遺體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。經審計，2015年-2023年的營業收入合計達3.8億元。警方查封涉案公司人體骨骼原料、半成品18餘噸，成品34077個。

根據資料，該案涉及非法竊盜、倒賣遺體數千具。 2017年至2019年期間，山西奧瑞公司總經理李寶興、嫌疑人蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制四家殯儀館的火化場。隨後指使其安排在火化場的人員盜竊並在火化車間內對遺體粗暴肢解後，運回其公司，部分遺體在其公司內肢解，蘇某供述上述四家火化場共向其公司提供4000餘具人體骨骼。

資料稱，該案共有75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。此外還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

據荔枝新聞報導，8日，山西太原，一份網傳起訴書顯示，山西奧瑞生物材料有限公司為掩蓋其屍骨材料來源非法，涉案人員也偽造相關遺體捐獻資料，並以承包、入股、派人入駐等方式控製多家火化場盜取遺體，欺騙家屬遺體已經火化。該公司仍屬存續狀態，現已停止生產。

據報導，「同種異體骨」是骨科 、整形手術，尤其關節 修復、異體骨隆鼻術中常用的生物材料，主要來源於捐獻者。

易勝華並指出，事件的操控者是李寶興，據報是資深科研教授，專業是人體解剖，曾經被評為全國勞動模範。

盜賣遺體的主嫌李寶興是博士生導師，並曾當選全國勞模。（取材自鳳凰網風暴眼）

網民則怒批「此事駭人聽聞，定要徹查嚴懲！」、「還有什麼做不出來？」、「這個是什麼情況？等於是刨人祖墳」、「偉大的骨科！」、「要是最後查出來冷鏈運送遺體，那真是徹底瘋了！」還有網民稱，官方公布的材料3萬4千個隱晦的表明遠不止4000具遺體，細思極恐，官方推行火葬，連最後還得這麼來一套，很是憤慨。

什麼是同種異體骨？

同種異體骨取自人骨組織，是骨科常用的植入材料，多用於修復、充填骨缺損。牙科、整形外科也有應用。有骨科醫生表示，同種異體骨材料較少產生移植排斥反應，目前沒有特別好的可替代品，一般是由醫院藥械部門採購，醫生很少關注原料來源。