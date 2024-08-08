浙江女護士新婚就出軌醫師 丈夫理論被羞辱後選了這條路…

網傳王某留給毛女的遺書，毛女還在遺書下面傳了「等我」信息。（取材自微博）

一則「疑護士出軌醫師致丈夫自殺」 話題近日登上微博 熱搜並讓網友炸鍋。自稱死者的父母發文稱，她兒子王男今年1月才和在醫院擔任護士的毛女結婚，沒想到毛女5月就出軌同院的劉姓醫師，兒子找劉男理論時還遭嘲笑，悲憤之餘在8月2日自盡，年僅26歲。家屬不滿醫院漠視，希望訴諸社會，還兒子一個公道。目前，毛女和劉男已被停職，紀檢監察部門介入調查。

據百姓關注、澎湃新聞報導，死者父母分別發文指控，兒子7月30日給妻子毛女買了新手機，在用毛女舊手機向新手機傳數據時，發現妻子與同科室醫師劉男有不正常來往，不僅還在熱戀期，且疑在醫院發生關係。王男氣得用毛女微信 質問劉男，對話中遭到了劉男的嘲諷。

8月2日，其子在舟山一家民宿 的房間衣櫃內自縊身亡。但家屬到現場才知，兒子是離開醫院後與毛女一同入住。毛女一度離開房間在大廳約1小時，兒子在這段期間自殺。他們認為兒子雖是自縊，但毛女和劉男應承擔一定責任。希望院方公正處理，並協調涉事醫師出面道歉。

文中稱，其子今年1月才辦婚禮，女方5月就出軌。當時結婚時女方家要求入贅，家裡老人死活不同意，兒子曾跳樓威脅說，他要是結婚了這輩子就跟她一個人，婚姻中絕對沒有背叛，沒有離婚兩個字。

網傳王男和毛女的照片。（取材自微博）

出事後警察在兒子手機裡發現保存給父母的遺言，大致是：老爸老媽對不起，我實在挺不住啊，我那麽愛她喜歡她，她這樣對我，欺騙我，背叛我們的的婚姻，讓我崩潰絕望，下輩子再做你的孩子。給毛女的遺言；老婆我愛你，實在接受不了你的背叛，先走了，靈魂再守護你等語。

他們認為是醫院的不作為和劉男的嘲諷導致兒子自殺，兒子遺體還放在蕭山殯儀館，在老家的兒子的爺爺和奶奶獲悉此事後又倒下了，因此訴諸社會尋求支持。

此事讓相關評論區炸鍋，網友們大都對王男最後選擇自盡覺得「太不值得了」；也有網友質疑王男自殺前是和毛女一起入住，是否有「加工自殺」應調查清楚。

官方昨發布通報導稱，7月31日上午8時左右，護士毛女丈夫王男到毛女所在科室反映劉男、毛女有關問題。期間，王男有報警。該院第一時間成立以院領導為組長的調解小組並開展工作。經調解，毛女、王男情緒得到平穩，並於當日上午9時30分左右一起離開醫院。

鑑於王男某反映的劉男與毛女涉嫌生活作風問題，經研究，該院於當日上午11時左右對醫師劉男、護士毛女進行了停職處理。同時，醫院紀檢監察部門將依紀依規處理。該院對後續出現的變故感到痛心，將進一步加強全院醫護人員職業道德建設和社會公德教育。