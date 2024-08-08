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妻治癌個人支付不到300？趙立堅僻謠傳聞：直接舉報

中國新聞組╱綜合報導
中國外交部前發言人趙立堅的妻子湯天如日前在微博分享她的抗癌經歷。(取材自微博)
中國外交部前發言人趙立堅的妻子湯天如日前在微博分享她的抗癌經歷。(取材自微博)

中國外交部前發言人趙立堅的妻子湯天如日前在微博分享她的抗癌經歷，表示自己去年6月確診乳腺癌第五期，已動過兩次手術，因為不想再折騰，決定放棄西醫治療。不過近日，配有趙立堅夫婦合照和原博極為相似的圖片在網上流傳，圖中配文「癌症特護和治療費近370萬，個人支付不到300元」，趙立堅立刻出面僻謠：「直接舉報，屏蔽拉黑」。

瀟湘晨報報導，湯天如在微博發文稱，她去年6月確診乳腺癌第五期，立即住院並進行兩次手術。而醫師告訴她，如果不化療和放射性治療，生命期只有六個月，如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月。「我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？」。

湯天如表示，半小時後，她決定不接受西醫治療，「我不想天天讓他（趙立堅）陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理」。

湯天如也發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，表示「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，再度引發外界關注與議論。

此外，一張圖近日在網路上流傳，顯示帳號名為「大聰和臭丫頭」的微博內容，聲稱癌症特護和治療費用近 370 萬元人民幣，但個人支付了不到300元，感謝政府和國家。當晚，趙立堅立刻出面澄清，證實這張為造假圖片。

趙立堅 微博 癌症

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