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特斯拉入選福建政府採購名單 又被刪 傳因這理由

中國新聞組／北京8日電
特斯拉門店。(取材自澎湃新聞)
特斯拉門店。(取材自澎湃新聞)

愈來愈多的地方政府採購網站為特斯拉亮起綠燈。6日，據「福建省政府採購網上超市」網站，一款特斯拉Model Y已納入政府採購名單，該車型官方指導價為24.99萬元人民幣(約3.5萬美元)。但稍後特斯拉Model Y相關信息已經被從該網站刪除，該網工作人員回應稱，材料不全，補充後再決定。

澎湃新聞報導，該網官方客服工作人員7日表示，該產品被暫時移除是因為特斯拉方面提供的資料不齊全，特斯拉後續會補充材料。後續會根據特斯拉提供的材料情況決定是否會入選採購代購名單。

據報導，此前，特斯拉Model Y已經入圍江蘇省政府用車採購目錄，包括上海城投興港集團、臨港投控集團等多家國企也宣布採購了一批特斯拉Model Y車輛作為企業功能用車。

7月4日，江蘇政府採購網披露的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告(三)」顯示，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車採購目錄。報導說，從特斯拉處證實，這是特斯拉汽車首次進入政府採購目錄。

而在此之前，包括城投興港集團、臨港投控集團等多家位於臨港新片區的國企也已率先採購了一批特斯拉Model Y車輛作為企業功能用車。臨港新片區投資促進服務中心方面表示，優化營商環境內外資一視同仁，這也是臨港新片區在政府採購活動中落實平等對待內外資企業的積極響應。

報導指出，乘聯會及特斯拉方面數據顯示，特斯拉上海超級工廠7月交付量達到7.41萬輛，同比增長15%；國內銷量達4.6萬輛，同比增長47%。

近幾個月來，特斯拉國內銷量出現回升趨勢。乘聯會數據顯示，6月特斯拉國內銷量為5.9萬輛，環比增長7%。此前，特斯拉5月國內銷量達5.5萬輛，環比增長77%。今年第二季度，特斯拉國內總計銷量環比上升10.2%。

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