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唐山打人案 被處分警拍短片喊「背黑鍋」 網不挺 官也否認

中國新聞組／北京7日電
唐山燒烤店打人案的案發現場。（視頻截圖）
唐山燒烤店打人案的案發現場。（視頻截圖）

震驚中國的唐山燒烤店打人案發生兩年後，當時被列為失職人員被查判刑的派出所員警陳志偉近日錄製短片舉報，稱自己因為是基層員警而被「背黑鍋」，遭當局違規審訊，引起熱議。但他的舉報已被刪除殆盡，唐山市官方則稱他的指控並不屬實。

來源：YouTube

中央社報導，對於陳志偉的舉報，多數中國網友並沒有給予支持，反以嘲諷及質疑居多，諸如「你們平常怎麼對老百姓的，現在知道了吧」、「比較想知道那四個女孩呢（指此案被毆重傷的四名女子）」、「回旋鏢（迴力鏢）來得挺快的嘛」等。

綜合媒體報導，唐山燒烤店打人案發生在2022年，主犯陳繼志騷擾在店內用餐的女子並對其毆打，造成四名女子重傷後逃逸，數日後遭警方抓獲，引發輿論譁然，對唐山警方疑與不良分子勾結的指控不斷。此案另一關注重點在於警方出警時間，包括此次出面舉報的陳志偉，有三名民警牽涉瀆職而被判刑。

陳志偉說，2022年9月初自己被轉押到曹妃甸區看守所後，曾兩次手寫申訴信，進行「組織內（中共黨內）」申訴，至今已近兩年沒有結果。2023年7月16日他恢復自由後，曾向唐山市中級法院、中級檢察院、中共唐山市紀委及信訪等部門實名舉報他被違規審訊，但均無下文。

他聲稱，案發時他雖在派出所，但並不是負責出勤的員警，直到凌晨3時才被通知臨時出勤，從接到命令到抵達現場只用了十餘分鐘，而非事後被指稱的近半小時。

陳志偉在舉報視頻中表示，當年在媒體採訪現場，他當著唐山市多個部門十幾名人員的面，如實說出是十餘分鐘抵達現場，拒絕照新聞稿上所說的「五分鐘」來說，結果當場被現場的市級領導拍桌子，嚴令他「趕緊照著稿子念」。陳志偉向記者表示，他不認識那位領導，「我不能百分之百確定他是誰」。

針對陳志偉的舉報，唐山市官方微信公眾號「唐山發布」公開回應，陳志偉事後已被依法判刑一年一個月，且未上訴。經唐山市紀委、市公安局、檢察院、法院等部門組成工作組核查，「其反映問題均不屬實」。

陳志偉舉報。（視頻截圖）
陳志偉舉報。（視頻截圖）

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