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煞車失靈？特斯拉「車頂維權」終審 西安女判賠7萬 河南女、封男也敗訴

中國新聞組╱北京6日電

3年前指控特斯拉煞車失靈「爬車頂維權」事件迎來終審。特斯拉與西安李女的名譽權侵權案件5日二審判決，李女應賠償特斯拉的金額由一審的2000元調整至7萬元(人民幣，下同，約9850美元)。同時，法院委託的司法鑑定認為，特斯拉車輛制動系統現時技術狀況正常有效、無故障，也無煞車踏板無法被踩下、制動效能下降的情況，符合相關技術標準。

紅星新聞報導，此前，上海車展中站上車頂的河南張女，已被認定侵犯特斯拉名譽權，自媒體封男、大眼哥等人，也都因造謠抹黑特斯拉而相繼被法院判賠。

報導指出，被告西安李女2021年3月駕駛特斯拉發生車禍，懷疑是煞車失靈，於是同年在上海國際車展首日，聯袂河南安陽張女，身穿有「煞車失靈」字樣服裝出現在特斯拉展台，張女並跳上特斯拉展車車頂高呼「煞車失靈」，隨後被保安帶走。當天，張女因擾亂公共秩序被上海市公安局青浦分局行政拘留，李女被處以行政警告。特斯拉則認為商譽受損而提告。

2023年11月，法院一審判決，認定西安李女名譽侵權責任成立，須向特斯拉公開賠禮道歉並賠償經濟損失及維權費用2000元，同時承擔車輛鑒定費。

今年5月，上海市青浦區人民法院一審判決，河南張女被認定侵犯特斯拉名譽權，要向特斯拉道歉並賠償17萬2275元。

公安機關的認定，本案涉交通事故成因，是案外人（張女父親）駕駛車輛時未與前車保持安全距離導致。

自媒體博主封男曾被特斯拉方面質疑是上述車頂事件的策畫者，遭封男否認。此後雙方互告對方侵犯名譽。5月，上海市青浦區人民法院一審宣判，封男起訴特斯拉案全駁回；特斯拉起訴封某案，判封男公開道歉並賠償25萬元。

網友評論說「早就應該這樣了，不能誰鬧誰有理」、「7萬還是太少了，至少要加個0」、「造謠特斯拉賺的流量錢肯定不止7萬」、「這都多少年了才終審結束啊」、「這是特斯拉帶給中國汽車行業最大的貢獻之二，治好了按鬧分配」。

中國張姓女車主2021年在上海車展，爬上特斯拉車頂抗議煞車失靈釀車禍，一審、二審...
中國張姓女車主2021年在上海車展，爬上特斯拉車頂抗議煞車失靈釀車禍，一審、二審都敗訴。(取材自南方都市報)
中國張姓女車主2021年在上海車展，爬上特斯拉車頂抗議煞車失靈釀車禍，一審、二審...
中國張姓女車主2021年在上海車展，爬上特斯拉車頂抗議煞車失靈釀車禍，一審、二審都敗訴。(取材自微博)

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