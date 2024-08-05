深圳小轎車加速闖紅燈 撞飛行人、電動車釀2死5傷

深圳市龍崗區吉祥地鐵站附近，一輛汽車闖紅燈撞上電動車，造成多人死傷。(取材自微博)

一輛小客車日前在深圳龍崗區闖紅燈還加速直衝，造成2死5傷，事故原因當地警方仍在調查。消息一出，有不少中國網民熱議：「為什麼類似事件近來不斷發生？」

據深圳新聞網息，深圳市公安局交警支隊通報指，2日晚間8時40分許，龍崗大道吉祥路口發生一起小汽車與電動自行車碰撞事故，造成兩人死亡，包含36歲的小汽車駕駛李姓男子等共五人受傷，傷者均已送醫救治。經初步調查，李男疑似在開車途中突然身體不適，導致發生事故。

深圳市官方通報指，8月2日晚發生汽車撞行人是「車禍」事件，並稱司機李某某駕駛車輛過程中突發身體不適。（取材自深圳新聞網微信公眾號）

網傳影片顯示，事發當時，一輛白色小轎車在紅燈情況下，加速衝過路口，撞上一名騎乘電動車 的女子，女子瞬間被撞飛跌落至路邊。肇事車輛則撞到綠化帶才停下，車輛破損嚴重。同時，該條街對面另一斑馬線上，也是滿地狼藉，一名男子躺在斑馬線一側的人行道上，血流滿面。

深圳市龍崗區吉祥地鐵站附近，一輛汽車闖紅燈撞上電動車，造成現場多人倒地。(取材自微博)

但官方通報卻有許多中國網民不埋單，有網民在微博 上表示，「真相根本不是身體不適，是房貸還不上報復社會」、「死亡人數也不止」，有人說有四人死亡，也有人說是三死。還有人評論稱，「為什麼這些事情正在增加？太嚇人了」。

就在上個月27日，湖南長沙也發生一起機動車撞人案件，造成八人死亡、五人受傷。