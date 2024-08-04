我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

「陪一次給一次錢」 兒慈會河南負責人被控逼病患母陪睡換捐款

中國新聞組／北京4日電
雷克（左）探視患兒，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。（取材自X平台）
雷克（左）探視患兒，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。（取材自X平台）

中國慈善組織「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）又爆醜聞。有網友爆料，其河南團隊負責人雷克遭舉報曾多次以援助資金要脅求助兒童母親陪睡，陪一次給一次錢，「直到把患病孩子拖死，把捐款吞了」，「哪怕孩子待在地上，也要和孩子母親上床」，又向當事人發送「愛你一輩子」、「我沒有愛錯女人」等聊天信息。警方已介入調查，中華兒慈會暫未回應。

網易報導，這條消息來源於網友的爆料，上面曬出了雷克多張照片以及雷克與求助兒童母親的聊天紀錄。據悉，雷克疑透過慈善的名義收到了大量的錢財，並利用手上的權力要求助兒童母親發生性關係；聊天中還可以看出雷克逼迫求助兒童母親自願賣肉體後，還說自己愛她，然後又說對不起道歉，最後還覺得自己特別委屈，稱「如果不是那麽多的沉澱資金，自己早就走了」。

一名疑似受害媽媽在微博自述，「為了孩子，失身算什麼」。河南南陽市臥龍區民政局工作人員說，相關部門已介入。

據報導，事情被爆後，不斷有網友揭露雷克的罪行，稱雷克決定在哪個賓館，孩子的母親就得奉陪，哪怕兩人在床上發生關係，孩子待在地上；又稱雷克已經被抓了，可罪名並不是強姦罪，而是職務侵占，是經濟犯罪。

公開資料顯示，雷克陪著患病孩子在病房裡拍照，摟著孩子，笑容溫暖，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。有報導稱，雷克在2017年就籌資金額高達人民幣2000萬元（約279.3萬美元），救助了1500名兒童。

醜聞曝光後，相關部門表示已經聯繫不上雷克本人，他所在的中華兒慈會帳號也已經關閉，禁止網友評論。

兒慈會成立於2010年，是國家民政部主管的全國性公募基金會，截至2022年累計募資超50億。近年該會頻傳醜聞，今年6月民政部通報該會人員私自向患兒家長籌集資金，騙取近千萬，隨後該會被勒令停辦。

雷克曾獲選中國好人榜。（取材自X平台）
雷克曾獲選中國好人榜。（取材自X平台）
網友爆料雷克聊天紀錄。（視頻截圖）
網友爆料雷克聊天紀錄。（視頻截圖）

河南 微博

上一則

武漢男子挑戰漂流長江落水 泡水1.5小時 爬20次才上船

下一則

北戴河專家們暑休 蔡奇代習近平看望

延伸閱讀

防選舉陰謀論 亞利桑納州關鍵郡砸1500萬更新投票系統

防選舉陰謀論 亞利桑納州關鍵郡砸1500萬更新投票系統
亞州關鍵郡砸1500萬更新投票系統 杜絕選舉陰謀論

亞州關鍵郡砸1500萬更新投票系統 杜絕選舉陰謀論
Summerween來了 萬聖節商品開賣 搶攻Halloween商機

Summerween來了 萬聖節商品開賣 搶攻Halloween商機
華郵：賀錦麗捍衛墮胎權訊息優於拜登 料設為選舉主軸

華郵：賀錦麗捍衛墮胎權訊息優於拜登 料設為選舉主軸

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好