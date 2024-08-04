「陪一次給一次錢」 兒慈會河南負責人被控逼病患母陪睡換捐款
中國慈善組織「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）又爆醜聞。有網友爆料，其河南團隊負責人雷克遭舉報曾多次以援助資金要脅求助兒童母親陪睡，陪一次給一次錢，「直到把患病孩子拖死，把捐款吞了」，「哪怕孩子待在地上，也要和孩子母親上床」，又向當事人發送「愛你一輩子」、「我沒有愛錯女人」等聊天信息。警方已介入調查，中華兒慈會暫未回應。
網易報導，這條消息來源於網友的爆料，上面曬出了雷克多張照片以及雷克與求助兒童母親的聊天紀錄。據悉，雷克疑透過慈善的名義收到了大量的錢財，並利用手上的權力要求助兒童母親發生性關係；聊天中還可以看出雷克逼迫求助兒童母親自願賣肉體後，還說自己愛她，然後又說對不起道歉，最後還覺得自己特別委屈，稱「如果不是那麽多的沉澱資金，自己早就走了」。
一名疑似受害媽媽在微博自述，「為了孩子，失身算什麼」。河南南陽市臥龍區民政局工作人員說，相關部門已介入。
據報導，事情被爆後，不斷有網友揭露雷克的罪行，稱雷克決定在哪個賓館，孩子的母親就得奉陪，哪怕兩人在床上發生關係，孩子待在地上；又稱雷克已經被抓了，可罪名並不是強姦罪，而是職務侵占，是經濟犯罪。
公開資料顯示，雷克陪著患病孩子在病房裡拍照，摟著孩子，笑容溫暖，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。有報導稱，雷克在2017年就籌資金額高達人民幣2000萬元（約279.3萬美元），救助了1500名兒童。
醜聞曝光後，相關部門表示已經聯繫不上雷克本人，他所在的中華兒慈會帳號也已經關閉，禁止網友評論。
兒慈會成立於2010年，是國家民政部主管的全國性公募基金會，截至2022年累計募資超50億。近年該會頻傳醜聞，今年6月民政部通報該會人員私自向患兒家長籌集資金，騙取近千萬，隨後該會被勒令停辦。
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