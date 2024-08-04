「陪一次給一次錢」 兒慈會河南負責人被控逼病患母陪睡換捐款

雷克（左）探視患兒，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。（取材自X平台）

中國慈善組織「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）又爆醜聞。有網友爆料，其河南 團隊負責人雷克遭舉報曾多次以援助資金要脅求助兒童母親陪睡，陪一次給一次錢，「直到把患病孩子拖死，把捐款吞了」，「哪怕孩子待在地上，也要和孩子母親上床」，又向當事人發送「愛你一輩子」、「我沒有愛錯女人」等聊天信息。警方已介入調查，中華兒慈會暫未回應。

網易報導，這條消息來源於網友的爆料，上面曬出了雷克多張照片以及雷克與求助兒童母親的聊天紀錄。據悉，雷克疑透過慈善的名義收到了大量的錢財，並利用手上的權力要求助兒童母親發生性關係；聊天中還可以看出雷克逼迫求助兒童母親自願賣肉體後，還說自己愛她，然後又說對不起道歉，最後還覺得自己特別委屈，稱「如果不是那麽多的沉澱資金，自己早就走了」。

一名疑似受害媽媽在微博 自述，「為了孩子，失身算什麼」。河南南陽市臥龍區民政局工作人員說，相關部門已介入。

據報導，事情被爆後，不斷有網友揭露雷克的罪行，稱雷克決定在哪個賓館，孩子的母親就得奉陪，哪怕兩人在床上發生關係，孩子待在地上；又稱雷克已經被抓了，可罪名並不是強姦罪，而是職務侵占，是經濟犯罪。

公開資料顯示，雷克陪著患病孩子在病房裡拍照，摟著孩子，笑容溫暖，給人一副和藹可親、善良大叔的感覺。有報導稱，雷克在2017年就籌資金額高達人民幣2000萬元（約279.3萬美元），救助了1500名兒童。

醜聞曝光後，相關部門表示已經聯繫不上雷克本人，他所在的中華兒慈會帳號也已經關閉，禁止網友評論。

兒慈會成立於2010年，是國家民政部主管的全國性公募基金會，截至2022年累計募資超50億。近年該會頻傳醜聞，今年6月民政部通報該會人員私自向患兒家長籌集資金，騙取近千萬，隨後該會被勒令停辦。