貴州菸草局聘客戶經理須「足球二級以上運動員」 網疑蘿蔔崗

崗位計畫表顯示兩個崗位需求專業為體育相關專業。（取材自貴州省菸草專賣局網站）

貴州省菸草專賣局近日一次公開招聘引發爭議。據其官網，招聘的是「捲菸客戶服務部客戶經理」崗位，而招聘需求專業則是「體育教育、運動訓練等相關專業」，還備註要「特長生，具有足球 國家二級運動員以上資格者優先」。消息傳出立刻引來大批網友質疑是專設的「蘿蔔崗」，「為把自己想要的人招進去，演都不演了」。該局則稱招聘合法合規。

據每日經濟新聞報導，貴州省菸草專賣局5月11日發布的2024年貴州省菸草專賣局公開招聘崗位計畫表顯示，貴陽市菸草專賣局南明區局的捲菸客戶服務部客戶經理崗位的需求專業為體育教育、運動訓練等相關專業，備註是特長生，具有足球國家二級運動員以上資格者優先。雲巖區局的客戶經理崗要求也類似。兩個崗位的招聘人數都為1人。

而7月22日貴州省菸草專賣局發布的2024年公開招聘擬錄用人員公示顯示，雲巖區局捲菸客戶服務部客戶經理一職，擬錄用人員為梅某，男，碩士學歷，畢業於貴州師範大學體育教學專業；南明區局捲菸客戶服務部客戶經理一職，擬錄用唐某，女，本科學歷，上海體育大學體育經濟與管理專業。

擬錄用名單中，共有9個經理職位，其中捲菸客戶服務部客戶經理共有7個，涉及雲巖區局（1個）、南明區局（2個）、花溪區局（1個）、烏當區局（1個）、開陽縣局（1個）、息烽縣局（1個）。除上述兩人外，其餘5名擬錄取人員專業為經濟學或金融學相關專業。

這項招聘被網友放上網後，相關話題衝上熱搜，截至今天中午，閱讀量已近5000萬。有博主質疑該崗位是專設的「蘿蔔崗」，網友們也紛紛附和：「不是菸草局要招體育特長生，而是本來內定的那個人恰好是體育特長生」，「現在好多都這樣，程序上讓你找不到一點毛病，而且大家也都知道這是蘿蔔坑，但就是能把自己想要的人招進去」，「這幾年越來越猖獗了，演都不演了」。

有網友則調侃：「招募受到了奧運 的影響」，「已經走招募程序了，你們還要怎樣」，「其實很正常，入職之後各種什麼籃球乒乓球氣排球的比賽太多了，天天喝茶看報也需要鍛鍊身體嘛」，「就差身分證號啦」，「足球特長是為踢皮球？」。

據縱覽新聞引述貴州省菸草專賣局人事部門一名工作人員稱，此次招聘工作已經結束，過程完全合規，確實是需要體育相關專業的畢業生擔任客戶經理，「如果還有什麽其他質疑可以前往他們公司（了解）」。

此前，2012年湖南菸草系統招聘計畫一些崗位的限制條件規定須籃球專業畢業、有國家運動員資格，郴州市菸草專賣局回應招籃球專業、聲樂專業學生是「為了豐富企業文化建設」，不存在「蘿蔔招聘」。