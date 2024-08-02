湖南資興7月底水災30死35失蹤 官媒至今才披露

遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）

受颱風「凱米」（中國譯格美）影響，自7月26日以來，湖南資興市即遭遇突破歷史極值大暴雨 ，截至昨天12時，已致當地30人罹難、35人失蹤，11萬8000人受災，8個鄉鎮道路、電力、通訊嚴重受損。但湖南資興市的嚴重災情直到昨晚才被官媒披露。國務院 總理李強 昨前往當地探望慰問受災群眾，外媒則關注為何國家主席習近平完全不見蹤影。

中新社報導，自7月26日以來，資興市遭遇大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降水量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時雨強為132.2公厘。暴雨導致房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1345處，道路中斷14條。8個鄉鎮78個村莊通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物成災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

暴雨造成多個區域發生山洪、泥石流、山崩等災害，導致所有鄉鎮不同程度受災。州門司鎮中心街道的居民樓內外，數公尺高的泥水印清晰可見，居民正在清掃厚厚的淤泥。不少房屋門窗只剩門窗孔洞。截至7月29日21時，資興市已搶通道路8條，恢復通信基站68個，空投物資20.9公噸，緊急轉移11379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。

另指文匯報報導，直升機已吊掛米、麵、油及蠟燭、棉被、涼席等物資投送至資興多個受災鄉鎮。資興市第一中學操場被改為臨時機場與救災物資倉儲地，滿載物資的直升機不間斷往返於八面山瑤族鄉、州門司鎮等交通受阻地區，投運物資並載回需要救治的傷員，架起空中救援通道。翼龍大型通信無人機也進行空中作業，讓通信中斷地區民眾可使用手機與外界取得聯繫。

經各方搶險救援力量努力，資興各村鎮交通、通信、供水、供電等正有序恢復。「我們35個村還有五個村的通村公路正在全力搶通，預計三天內可恢復通行。」正在指揮調度的州門司鎮紀委書記袁孟彪7月31日表示。