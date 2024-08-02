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湖南資興7月底水災30死35失蹤 官媒至今才披露

中國新聞組／北京2日電
遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）
遭受山洪後的湖南資興市州門司鎮，這場水災共有30人罹難、35人失蹤。（中新社）

受颱風「凱米」（中國譯格美）影響，自7月26日以來，湖南資興市即遭遇突破歷史極值大暴雨，截至昨天12時，已致當地30人罹難、35人失蹤，11萬8000人受災，8個鄉鎮道路、電力、通訊嚴重受損。但湖南資興市的嚴重災情直到昨晚才被官媒披露。國務院總理李強昨前往當地探望慰問受災群眾，外媒則關注為何國家主席習近平完全不見蹤影。

中新社報導，自7月26日以來，資興市遭遇大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降水量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時雨強為132.2公厘。暴雨導致房屋損毀867戶共1432間，道路塌方1345處，道路中斷14條。8個鄉鎮78個村莊通訊不暢，9個鄉鎮部分區域斷電。農作物成災面積244.86公頃，水產養殖受災面積17.27公頃。

暴雨造成多個區域發生山洪、泥石流、山崩等災害，導致所有鄉鎮不同程度受災。州門司鎮中心街道的居民樓內外，數公尺高的泥水印清晰可見，居民正在清掃厚厚的淤泥。不少房屋門窗只剩門窗孔洞。截至7月29日21時，資興市已搶通道路8條，恢復通信基站68個，空投物資20.9公噸，緊急轉移11379人、妥善安置4451人、轉移傷者32人。

另指文匯報報導，直升機已吊掛米、麵、油及蠟燭、棉被、涼席等物資投送至資興多個受災鄉鎮。資興市第一中學操場被改為臨時機場與救災物資倉儲地，滿載物資的直升機不間斷往返於八面山瑤族鄉、州門司鎮等交通受阻地區，投運物資並載回需要救治的傷員，架起空中救援通道。翼龍大型通信無人機也進行空中作業，讓通信中斷地區民眾可使用手機與外界取得聯繫。

經各方搶險救援力量努力，資興各村鎮交通、通信、供水、供電等正有序恢復。「我們35個村還有五個村的通村公路正在全力搶通，預計三天內可恢復通行。」正在指揮調度的州門司鎮紀委書記袁孟彪7月31日表示。

另據自由亞洲電台報導，國務院總理李強昨前往當地探望慰問受災群眾，卻不見習近平勘災。相關話題在微博上已開啟評論精選模式。對於中國高層鮮少勘災，旅美時評家唐靖遠稱，李強此時才去視察，應該是現在三中全會塵埃落定，才象徵性地到災區走一走。

截至7月31日19時，湖南資興現場進行搜救任務的消防救援人員共排查房屋286棟，...
截至7月31日19時，湖南資興現場進行搜救任務的消防救援人員共排查房屋286棟，營救疏散轉移民眾693人。（取材自湖南消防公眾號）

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