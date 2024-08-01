疑AI合成作品攝影比賽獲獎 評審坦承：肉眼看不出來

疑似AI合成的作品「層巒疊嶂」。（取材自紫牛新聞）

這張照片，你覺得是AI 合成的嗎？7月28日，四川省攝影家協會公布了四川省攝影家協會網季賽「尋覓『綠色』」獲獎、入圍 作品，其中獲三等獎的這幅名為「層巒疊嶂」的作品引起了網友的爭議，質疑「一眼假」。由於拍攝者一直未提出原始素材，主辦單位經研究後坦承在評獎時以肉眼無法辨別出來，已取消其獲獎資格。

據紫牛新聞報導，這項攝影賽名為四川省攝影家協會網季賽「尋覓『綠色』」，自今年4月23日起開始徵稿，至6月31日截稿，共收到了5000餘件攝影作品，經專家評審，共評選出獲獎作品76名，其中一等獎1名、二等獎2名、三等獎2名、優秀獎10名、入圍獎60名。

四川攝影家協會公眾號發布了所有獲獎作品的圖片後，許多網友指出三等獎作品「層巒疊嶂」看上去不對勁，「可能不真實」、「這是AI吧，希望甄別一下」、「一眼假」。網友認為，「層巒疊嶂」這張作品的下半部分看上去似乎還比較像是實拍的梯田，但是上半部分遠處的山巒不像是實拍場景，此外還有網友指出其構圖似乎不合常理，缺少真實感。

由於四川攝影家協會規定謝絕AI作品投稿，賽事組委會聯繫該作品作者要求其提供原始素材，但作者遲遲未能提供來源。30日表示，在經過調查研究後，決定取消其獲獎資格。其餘網友的評論現已被關閉，「層巒疊嶂」也已從推文中刪除。

偽裝成真實照片的AI作品和偽裝成AI作品的真實照片在某種程度上都成為攝影比賽中隱藏的「地雷」。愈發精細的AI生成圖片對真實性判斷造成了干擾，對於評委來說，在傳統的評選標準之外，如何有效識別照片的AI加工程度可能會是更大的問題。