被閨密掐脖按水中險溺斃 網友：防火防盜防閨密一點沒錯

網傳黑衣女子將閨密面朝下摁進水裡視頻。（視頻截圖）

據近日網傳一段視頻，在四川成都黃龍溪，一名女子在池裡玩水時，疑將自己的閨密掐脖按在水中，致對方險些溺水窒息，閨密大聲呼救並掙扎，這名女子仍不放手。視頻引發網友眾怒，紛紛批評並質疑這名女子是「打水仗玩出真火？」，到底有多大仇恨要趁玩水時把閨密往死裡按。當地官方表示將調監控釐清。

這段視頻在網路上瘋傳，「玩打水仗女子被閨密死按水中險窒息」、「打水仗玩出真火？女子被『閨密』死按在水中大聲呼救險窒息溺水」相關話題在昨天衝上熱搜。拍攝者在介紹中稱兩名女子是閨密。

據中華網、河畔視頻報導，視頻內容發生地在黃龍溪一處水深不及腳踝的水池內，兩名女子和許多遊客分別潑水嬉戲，時而相互追逐，時而端著小水盆跑來跑去。沒多久，穿黑衣、身材較豐腴的女子，直接將另一名身材較纖細的白衣女子整個人按倒在水池裡，並掐住她的脖子將她的頭按在水裡。

白衣女子拚命掙扎抬頭想要呼吸，卻被黑衣女子掐著脖子一次又一次重新摁回水裡，白衣女子大聲呼救，小腿也在掙扎，但黑衣女子並未停手，過程持續約半分鐘，四周遊客紛紛投來疑惑目光，黑衣女子才略收手跑離現場，獨留嗆水女子坐在水裡不停咳嗽。

視頻看得大批網友們氣憤不已，紛紛喊：「這直接下死手了，沒輕沒重，早點斷交」，「這竟然是閨密？要是我直接反手把她摁水裡，讓她嘗嘗水的滋味，回去就把所有的聯繫方式拉黑」，「防火防盜防閨密，這話一點沒錯」，「友誼的小船說翻就翻，且翻得絲毫不留情面，不亞於仇人，完美詮釋了何為『知人知面不知心』」。

對此，河畔視頻引述成都市文化和旅遊局回應稱，已關注到媒體報導，景區內有監控，真的假不了，假的真不了，需要等官方通報，後續處理走正常程序。

而網上今天傳出一篇自稱是視頻中的白衣女子所發文章，內容在幫其閨密辯解。她說，這只是閨密間的潑水玩鬧，當事人都覺得沒什麼，不知道為什麼社交平台上反應這麼大。她還質問「為了點流量就把別人掛網上嗎？」並強調「我跟我朋友玩了十幾年了，不存在什麼嫉妒什麼的」，拍攝者將視頻發網上已對她們造成嚴重的影響，請拍視頻者刪除視頻，否則報警處理。