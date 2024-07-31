預防食材不新鮮給顧客提前止瀉 江蘇飯店廚師在菜裡加抗生素

江蘇一家酒店廚師為了預防食物中毒，竟在菜餚裡添加慶大黴素。示意圖。（取材自微博）

江蘇一家酒店廚師為了防群體性食物中毒事故，違法在菜裡加入抗生素慶大黴素，遭同事舉報。慶大黴素使用過量可能導致孩童耳聾，廚師的離譜行為讓網友炸鍋，消息衝上熱搜，痛批「做人沒底線了」。涉事酒店被吊銷食品經營許可證，並罰款118萬（人民幣，下同，約16.3萬美元），兩名廚師分處有期徒刑二年及一年六個月，宣告緩刑，併處罰金16萬元。

上觀新聞報導，2023年9月，江蘇省南通市市民熱線接到某酒店員工舉報，稱「我們酒店在菜湯裡添加慶大黴素注射液」，執法人員隨即突擊檢查，在該酒店後廚垃圾桶找到已使用的硫酸慶大黴素注射液四盒，在廚師長辦公室查獲未使用的注射液101盒，並對菜餚取樣，檢測 出慶大黴素成分。

調查後發現，自2023年以來，為預防食後腹瀉的群體性食物中毒事故，該酒店沙姓廚師長、付姓廚師在燒製的雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等「頭菜」裡，按照十桌一盒（相當於每桌一支）的標準添加硫酸慶大黴素注射液，累計售出添加該藥品的燴菜1612份。

硫酸慶大黴素是一種抗生素，用於治療特定類型的細菌感染。中國「食品安全法」明文規定，生產經營的食品中不得添加藥品。

南通市崇川區檢察院以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，對沙某、付某提起刑事附帶民事公益訴訟。法院一審判兩人有期徒刑二年及一年六個月，宣告緩刑，併處罰金共計16萬元。

另外，由於檢察機關依法向市場監管部門建議，督促對相關違法行為依法做出行政處罰，市場監管部門對該酒店罰款118萬多，吊銷「食品經營許可證」，對兩名廚師及兩名酒店負責人作出終身或五年內不得從事食品生產經營管理工作的行政處罰，並將涉案酒店和前述四人列入嚴重違法失信名單。

澎湃新聞評論，燴花膠、燴蹄筋這樣的「頭菜」蛋白質含量高，如果食材不夠新鮮，很容易滋生細菌。可以說，往菜裡面添加慶大黴素，表明廚師對自己的食材不新鮮心知肚明。

網友對此憤怒不已，痛批「生意再不好做也要有良心呀」，認為緩刑的處罰太輕。