微信被罵裝瘋賣傻 陝護士不堪霸凌跳湖亡 母控醫院包庇

西安兒童醫院一護士疑因不堪職場霸凌跳湖自盡。（取材自微博）

陝西一護士疑因不堪職場霸凌跳湖自盡。該護士的母親上網發文爆料，稱她的女兒在西安市兒童醫院工作，是一名皮膚科導醫護士（門診窗口），其科室護士長長期對她女兒言語攻擊，更在微信 群公開辱罵她「裝瘋賣傻」，導致她女兒輕生自殺，醫院更包庇護 士長。目前當地的衛健委則稱責令兒童醫院正在處理此事。

護士的母親爆料稱，她的女兒被科室護士長長期言語攻擊，導致她女兒輕生自殺。（取材自中國新聞周刊）

綜合香港 01、新黃河報導，發文人稱26歲的女兒從小乖巧懂事，大學畢業就找到工作，入職在西安市兒童醫院，在皮膚科做護士，已經工作兩年，但疑似遭遇護士長職場霸凌。據該名護士家屬提供的對話截圖可以看出，王姓護士長時常批評該名護士「你是不是裝瘋賣傻呢？你不知道你今天上啥班嗎」、「從早上到現在你的凳子是黏膠水了嗎？你一動不動」，該名護士也時常向朋友說道自己在工作時常常挨罵，感到很委屈，更訴苦自己已經一個月沒睡好覺。

女護士曾向友人訴苦。（視頻截圖）

該名護士母親強調，護士長在微信群的怒罵成為壓垮女兒心理防線的最後一根稻草，更指控女兒輕生後，陝西西安市兒童醫院將當事人護士長藏起來，拒不露面，痛批醫院領導管理失責，院方推託責任，概不負責，實在天理難容。

網友感嘆如今職場新人很難融入，「被欺、受虐都很正常」，有人說「只要沒家族沒背景，出道職場都會遇到被欺壓的情況」。然而在醫院上班壓力不是一般大，動不動就可能被患者投訴，有網友為護士長抱屈，認為「不惡管不住人」。

當地衛健部門則表示，已經下令兒童醫院對此事展開調查，後續會給予回應。