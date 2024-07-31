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才說晚飯後要加班 江蘇32歲工程師疑過勞猝死 公司只賠5萬

中國新聞組／北京31日電
萬女士與公司溝通截圖。（取材自大風新聞）
萬女士與公司溝通截圖。（取材自大風新聞）

江蘇一名32歲男子馮曉東在追覓創新科技擔任PQE經理，日前和同事外出吃晚飯時疑似過勞猝死，家屬指控就職公司不配合提供考勤、薪資和監控紀錄，間接導致丈夫工亡認定失敗，最後公司只願意補償5萬元人民幣（約6900美元）了事

人社局不予認定工傷決定書。（取材自大風新聞）
人社局不予認定工傷決定書。（取材自大風新聞）

大風新聞報導，馮曉東妻子萬女士表示，丈夫西北工業大學畢業，2023年8月進入追覓創新科技（蘇州）有限公司，受聘PQE經理（品質經理）崗位，在研發中心工作，「是經理級的品質工程師」。4月17日，馮與同事外出吃晚飯，計畫吃完飯後回公司工作。用餐期間出現身體不適，當晚經醫院搶救無效離世。居民死亡醫學證明（推斷書）載明死因為呼吸、心跳驟停。

萬女士出示體健報告，強調丈夫沒有心臟病，「入職體健報告都是正常的」，她認為，丈夫是過勞猝死，因為平常工作非常忙碌，高強度、經常性的加班和熬夜是家常便飯。

夫妻倆的微信溝通紀錄顯示，馮曉東喊「太累了」，為了趕著試產，他平日在公司和工廠之間來回奔波，經常周末加班，經常需要出差。萬女士說明，「他們上班打卡，正常工作時間是早上9時到晚上6時，但是實際工作時間大部分都是在晚上9時之後，甚至有時會到凌晨1、2時。」

馮曉東與公司主管大領導2月1日的微信溝通記錄則顯示，這位領導在下午16時半發信息稱：「曉東，22:30-23:00來辦公室找我和Nico一下，談一下工作規畫。」

萬女士表示：「他1月去越南出差一整個月，越南那邊條件很差，那個月他身體就一直不舒服，還讓我買咳嗽和感冒藥給他同事帶過去，我都有記錄。他回國之後，一直到事發那個月都沒好。」

然而人社局最終出具不予認定工傷決定書，萬女士認為，丈夫的離世和高強度加班相關聯。她多次要求公司提供事發當天的監控視頻、考勤記錄以及薪資等資料被推諉，而這直接或間接導致工傷認定的失敗。

萬女士指控在馮曉東葬禮結束後，公司除了執行層員工進行形式上的對接，再無作為。而在丈夫工傷不予認定後，家屬與公司溝通，要求公司提供賠償方案，7月25日公司答覆稱只能補償5萬元人民幣。

萬女士表示，「公司有不可逃脫的責任，而且事發初期他們承諾會妥善解決此事。工傷認定結果出來之後，我是可以提出行政覆議或者訴訟的，公司這邊應該承擔他們所相應的責任，我是希望能得到合理的賠償。」

馮曉東與家人的合影。（取材自大風新聞）
馮曉東與家人的合影。（取材自大風新聞）

微信 越南 猝死

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