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湖南天橋重現北京四通橋事件 罷免習近平標語高掛

中國新聞組／北京31日電
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（取材自X平台）
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（取材自X平台）

社群平台X帳號「李老師不是你老師」，30日傍晚5時56分公布一段影片，並附上「突發！7月30日，湖南婁底新化縣。有人在天橋上掛起四通橋標語，並用音響大聲播放『要自由，要民主，要選票！罷課罷工罷免獨裁國賊習近平』」

來源：udn

本報系聯合報報導，「李老師不是你老師」30日晚公布兩段短片，長度各僅15秒及11秒，婁底市新化縣一處天橋上掛上了與當年北京市四通橋抗議一樣的標語，包括「罷免獨裁國賊習近平」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」等，標語內容並用廣播不斷播放，當時橋上有許多人車往來。畫面中可清晰地聽到一名男子念誦標語內容的聲音，但卻看不到這名男子的身影。

「李老師不是你老師」在X上的影片和貼文，讓人想起北京市的四通橋上，在2022年出現呼籲罷免中國國家主席習近平的布條。

2022年10月，中國異議人士彭立發在北京市四通橋懸掛抗議中國領導人習近平標語，震驚國際。彭立發事發後，隨即遭到逮捕，至今下落不明。

當年四通橋事件後，北京在天橋上設立帳篷崗亭，但中國社群平台對事件則封鎖消息，目前湖南天橋事件並未有官方回應。

另據中央社報導，至於中國官方對這一事件作出何種反應，目前尚無公開訊息可得知。但此事在海外不但已廣為流傳，部分微信群組內也有人以隱諱的方式訪論此事。

此事在X平台上隨即引發熱議，不少人立即聯想到四通橋事件中勇敢掛上布條、如今下落成謎的異議人士彭載舟，並讚嘆「彭載舟終於後繼有人」、「總算有人受不了了」、「有人敢衝塔了」；但也有人認為，四通橋事件過去了快兩年，除了短暫出現的「白紙運動」外，中國還是原地踏步，光是這樣恐怕還不夠。

習近平 罷免 微信

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