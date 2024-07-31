我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

踩雷？胡錫進停更 傳解讀三中私營經濟被禁言30天

中國新聞組／北京31日電
環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。（取材自澎湃新聞）
環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。（取材自澎湃新聞）

前環球時報總編輯胡錫進善於對中國公共議題發表言論，近日罕見在社交平台暫停更新文章。網路盛傳他被全網禁言至少30天，有網友推測與幾天前發文解讀20屆三中全會的「決定」有關。對此，胡錫進昨天僅回應，「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解」。

據本報系聯合報報導，胡錫進自2021年底從「環球時報」退休後，幾乎天天在微博微信公眾號等社交平台針對熱點問題發表文章，上至中央政策，下至炒A股、地方社會新聞其微博帳號粉絲近2500萬，他在網路累積的聲量也使其成為中國網路意見領袖。

不過，目前胡錫進微博顯示，最新一則貼文是在本月27日下午4時4分，內容是評論中信建設實習生炫富行為及其背後可能牽涉的腐敗。隨後三天，胡錫進微博罕見地停止更新。

據了解，胡錫進22日在微信公眾號發表標題為「〈決定〉取消『公有制為主體』的表述，是歷史性變化」文章，提出三中全會的「決定」中取消「公有制為主體」的表述，這種變化無疑是歷史性的。

胡錫進稱，在新的「決定」中，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

胡錫進還稱，就在不是很久以前，有人公開唱衰民營經濟，稱「私營經濟已經初步完成了協助公有經濟實現跨越式發展的重大階段性歷史重任」，並勸民營經濟「應逐漸離場」，那些聲音今天看起來是多麼可笑。「決定」是對所有誤讀、彷徨的回答，「中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。」

該言論引起議論，隨後該文章被刪去。香港媒體指出，中國智庫崑崙策研究院高級研究員李廣滿隨即在機構官方微信公眾號上發文駁斥，稱胡錫進「偷梁換柱、以偏概全、混淆視聽」，「事關國本和黨的性質，絕不能讓別有用心的人帶偏了方向！」

有網友批評該看法違反中共憲法與黨章，中央社報導指出，儘管胡錫進的社交帳號未顯示遭禁言，但網路截圖顯示，有網友29日向微博舉報胡錫進違規，微博回覆稱：「你舉報的用戶存在作品違規，我們將禁止該用戶發布新作品，並督促其進行整改，感謝你的監督」。同時，據網傳截圖顯示，胡錫進的快手帳號也已被禁言。

微博 微信 退休

上一則

湖南天橋重現北京四通橋事件 罷免習近平標語高掛

下一則

福建艦第三度海試完成 專家：「艦載機已登艦」

延伸閱讀

胡錫進被禁言 傳解讀中共三中全會決定觸雷

胡錫進被禁言 傳解讀中共三中全會決定觸雷
港大學者主張「關掉A股市場」 言論遭微博等平台刪除

港大學者主張「關掉A股市場」 言論遭微博等平台刪除
巴奧／炒CP、罵運動員通通違規 微博奧運期間清1.4萬條內容

巴奧／炒CP、罵運動員通通違規 微博奧運期間清1.4萬條內容
虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆

虧損7.9萬 胡錫進：炒股挺上癮 不會老年癡呆

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」