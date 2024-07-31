踩雷？胡錫進停更 傳解讀三中私營經濟被禁言30天

環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。（取材自澎湃新聞）

前環球時報總編輯胡錫進善於對中國公共議題發表言論，近日罕見在社交平台暫停更新文章。網路盛傳他被全網禁言至少30天，有網友推測與幾天前發文解讀20屆三中全會的「決定」有關。對此，胡錫進昨天僅回應，「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解」。

據本報系聯合報報導，胡錫進自2021年底從「環球時報」退休 後，幾乎天天在微博 、微信 公眾號等社交平台針對熱點問題發表文章，上至中央政策，下至炒A股、地方社會新聞其微博帳號粉絲近2500萬，他在網路累積的聲量也使其成為中國網路意見領袖。

不過，目前胡錫進微博顯示，最新一則貼文是在本月27日下午4時4分，內容是評論中信建設實習生炫富行為及其背後可能牽涉的腐敗。隨後三天，胡錫進微博罕見地停止更新。

據了解，胡錫進22日在微信公眾號發表標題為「〈決定〉取消『公有制為主體』的表述，是歷史性變化」文章，提出三中全會的「決定」中取消「公有制為主體」的表述，這種變化無疑是歷史性的。

胡錫進稱，在新的「決定」中，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

胡錫進還稱，就在不是很久以前，有人公開唱衰民營經濟，稱「私營經濟已經初步完成了協助公有經濟實現跨越式發展的重大階段性歷史重任」，並勸民營經濟「應逐漸離場」，那些聲音今天看起來是多麼可笑。「決定」是對所有誤讀、彷徨的回答，「中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。」

該言論引起議論，隨後該文章被刪去。香港媒體指出，中國智庫崑崙策研究院高級研究員李廣滿隨即在機構官方微信公眾號上發文駁斥，稱胡錫進「偷梁換柱、以偏概全、混淆視聽」，「事關國本和黨的性質，絕不能讓別有用心的人帶偏了方向！」

有網友批評該看法違反中共憲法與黨章，中央社報導指出，儘管胡錫進的社交帳號未顯示遭禁言，但網路截圖顯示，有網友29日向微博舉報胡錫進違規，微博回覆稱：「你舉報的用戶存在作品違規，我們將禁止該用戶發布新作品，並督促其進行整改，感謝你的監督」。同時，據網傳截圖顯示，胡錫進的快手帳號也已被禁言。