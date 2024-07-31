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港學者倡「關掉A股市場」影片 遭微博等平台刪除

記者林宸誼／綜合報導
香港大學金融學教授陳志武日前表示，既然北京當局重新管制經濟，乾脆關掉A股，不要再假裝維持「一個四不像的資本市場」等言論，疑似被監管部門認為過於敏感，相關言論遭到微博、網易和百度等平台刪除。（取材自X平台）
香港大學金融學教授陳志武日前表示，既然北京當局重新管制經濟，乾脆關掉A股，不要再假裝維持「一個四不像的資本市場」等言論，疑似被監管部門認為過於敏感，相關言論遭到微博、網易和百度等平台刪除。（取材自X平台）

香港大學金融學教授陳志武日前表示，多年來積極推動中國大陸金融市場的發展，現在發現「一下子回到朱元璋的時候」，既然北京當局重新管制經濟，乾脆關掉A股，不要再假裝維持「一個四不像的資本市場」等言論，疑似被監管部門認為過於敏感，相關言論遭到微博、網易和百度等平台刪除。

來源：udn

自由亞洲電台報導，陳志武7月20日出席香港大學商學院中國經濟研究所主辦的「2024中國與全球經濟論壇—中國力量與全球經濟新篇章：發展與展望」，他在論壇上與中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求對話時，對中國資本市場發表看法。

陳志武表示，「我是主張把A股市場關掉」，因為現在越來越回到國家計畫，有發改委、財政部，還有其他部委，現在是直接由中央來管理資源配置的方方面面，既然已經是政府重新管制經濟，微觀的調控經濟，乾脆就不要花那麼多的成本。

他指出，特別是「許多領導們又不喜歡搞金融的人拿那麼多的工資」，乾脆就逼著這些人改行做別的工作，讓社會不要去裝做一個四不像的資本市場。

陳志武表示，去年就對一些「原來的領導」提出相關建言，但沒想到把這些領導「嚇住了」。他從個人參與中國金融市場發展數十年的經驗，反思目前中國的經濟情況表示，「30多年下來，一下子回到朱元璋的時候，看來還有漫長的路要走，目前情況下，還不如把A股市場擱置起來；重點發展銀行和保險類的金融，還有理財基金等。」

陳志武的言論在中國社交平台一度熱傳，但影片已遭到微博、網易和百度等平台刪除。

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