瀋陽12歲童遭狼父性侵多次 竟被奶奶逼寫諒解書

瀋陽一名12歲女童遭父親性侵多次，奶奶竟出面要求她寫下對父親的諒解書。示意圖。(本報資料照片)

話題#女童遭父親性侵被奶奶要求寫諒解書#近日衝上微博 熱搜，遼寧省瀋陽市于洪區人民檢察院26日披露一起未成年人被性侵害案件，12歲女童竟然為了性侵她的狼父，親筆書寫諒解書。

綜合法制日報、新聞坊報導，小花今年12歲，6歲時爸媽離婚，媽媽從此失聯，爸爸另組新家庭，小花和奶奶一起生活，偶爾爸爸會把小花接到自己家中。

據報導，2023年8月開始，爸爸多次將魔爪伸向自己的女兒，小花鼓起勇氣將此事告訴學校的德育老師，在老師的幫助下，小花報了警。2023年11月，小花爸爸涉嫌強姦被逮捕。沒想到小花奶奶為了幫兒子減輕處罰，多次要求小花親筆寫諒解書，並多次求見檢察官，想藉此博得同情，為兒子開脫。

檢察官感受到小花的絕望和即將扭曲的三觀，更讓人擔心的是，孩子還那麽小，三觀尚未形成，如果不及時引導教育，未來的道路讓人擔憂，於是大家希望能幫小花找到母親。

檢察官試探性地問小花：「你還記得媽媽嗎？如果能和媽媽一起生活，你願意嗎？」小花漾著眼淚說：「我已經快記不得媽媽的樣子了，但是我很想她，可是奶奶年紀大了，也需要我的照顧。」

經過公安機關、民政部門等部門聯手，終於找到小花母親並連繫上。最終，小花去到母親身邊，在多方幫助下，小花也終於在新城市入學了。

報導說，小花的父親今年4月被法院判處12年徒刑。外界好奇，小花的諒解書真否幫助父親從輕處罰嗎？該案主辦檢察官表示，小花寫的諒解書有特殊背景，在未得到監護人的認且未取得賠償情況下，不能作為從輕處罰的依據。

小花的遭遇令網友感到氣憤，痛斥「這奶奶真令人窒息」、「這算什麽父親啊」。