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滬海歸金融美女 實名自爆劈腿7男涉錢色交易 網疑受脅迫

中國新聞組╱上海30日電
25歲海歸女碩士實名舉報自己，同時劈腿金融圈7男，涉錢色交易，引外界譁然。(取材自Ｘ平台)
25歲海歸女碩士實名舉報自己，同時劈腿金融圈7男，涉錢色交易，引外界譁然。(取材自Ｘ平台)

小紅書上近日瘋傳，上海東證期貨一名25歲王姓女員工手持身分證和自白書實名舉報自己，引外界譁然。該女子稱自己私生活混亂，同時與七名男性交往，還涉及錢色交易；遭她點名的男性包括永贏基金、施羅德基金等金融單位。不少網友認為王女的自爆行為應該是受到脅迫，更有網友大酸「金融圈真亂」。

現代快報報導，東證期貨、永贏基金、施羅德基金等被點名的企業，急忙對內部進行核實調查。

根據自白書和網傳資訊，王姓美女員工2022年畢業於芝加哥大學研究所，2023年1月到上海就職，她自述「年紀尚輕，初次踏上社會，心浮氣躁，愛慕虛榮，自認為有幾分美貌。在多位男士的追求下利欲熏心，沒有守住底線」。

王女說自己與多位金融同業有不正當關係，包括永贏基金蔣某、施羅德基金俞某等。她還詳述自己在有男朋友的情況下，與現任男友中泰資管員工王某的相識、交往過程及混亂的私生活，並承認自己隱瞞事實、周旋於多個男人之間，甚至涉及錢色交易。

王女稱，自己欺騙現任王某情感，對交往期間有不正當的男女關係深表歉意。目前已和王某分手，日後承諾不再糾纏。

網傳圖片顯示日期為2024年7月11日，並留有個人簽名及紅指印。

目前，王女的自曝內容已經被下。被點名的永贏基金、施羅德基金均表示，公司會對相關情況進行調查和核實。鳳凰網財經，東證期貨公司回應，此事件已經立案。

一名海歸女碩士自毀名聲當眾公開淫亂史，有觀點認為，該女是受到脅迫，許多網友認為，「中國的金融圈不僅淫亂，而且成了黑社會」、「這種事情司空見慣」、「如果沒有不正當關係，很難做成業務，也很難晉陞」；還有人說，王女只是一個微不足道的人物，此番自爆，很可能「是動了誰的蛋糕」被報復，或是「收錢後肩負使命的工具人」。

哥大 小紅書 芝加哥

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