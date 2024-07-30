颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困

湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤28日決堤，洪水淹沒大片農村，當局連夜將災民3832人轉移到臨時安置點。（中新社）

受格美颱風（也譯「凱米」）殘餘環流影響，湖南省境內的湘江支流涓水水位暴漲，導致28日晚到29日下午接連在湘潭縣境內出現3處堤防決口，其中最嚴重的易俗河鎮新塘村四新堤決口寬度達77米。目前至少有4600餘名居民被緊急疏散，官方指目前暫無人員傷亡。另外，郴州資興市八個村一度失聯，恢復與外界聯絡後，用直升機送出17名嚴重受傷的村民。

來源：YouTube

綜合央視等中國媒體報導，湖南近日暴雨 成災，湘江支流涓水水位突破歷史紀錄。自27日晚至29日，湘潭縣花石鎮、易俗河鎮、河口鎮三處河堤先後潰決，當地農村被水淹浸，近5000村民緊急轉移。水利部29日要求湖南省精細調度涓水上游水庫，在確保自身安全的前提下，盡可能攔蓄來水。

湘潭縣涓水堤防最先出現的決口，是28日晚6時40分左右發生在該縣花石鎮龍潭村柳樹灣附近，寬度為10餘米。據湖南省官方通報，因此需要疏散的約800名民眾已全數遷離至安全位置，沒有人員傷亡。

而28日晚8時08分，位在湘潭縣易俗河鎮新塘村附近的涓水四新堤，首先出現20米寬的決口，晚間9時40分擴大到50米寬，29日凌晨近4時更擴大到77米，當局初步制定封堵抽乾方案。決口當時，涓水超出先前的歷史最高水位0.41米，更超出保證水位3.04米。

四新堤出現決口後，立即影響附近新塘村、新虎村等村莊居民安全。當地救援人員聞訊趕赴現場，陸續疏散當地民眾，到今早7時30分已將當地3832名民眾全數疏散完畢。據湖南省官方通報，沒有發生人員傷亡。

中國媒體引述新塘村民劉慶泉憶述，28日晚洪水 殺到時根本來不及收拾行李，所幸巡防人員及時通知撤離，加上洪水流速不快，一家人得以脫險。救援隊不斷用橡皮艇往返災區，將民衆轉移至安全地帶。至29日上午7時30分，受影響的新塘村、新虎村3832人全部安全疏散到臨時安置點，花石鎮龍潭村、和平村亦疏散約800名村民。

湘潭縣易俗河鎮河堤決口29日擴大至77米，專家已抵達現場制定初步搶險方案，當地路况差影響施工進度。圖為決口處房屋被淹。（中新社）

涓水河口鎮華中村堤段昨也出現逾30米的決口，數百名村民獲轉移疏散。應急管理部從多地調派救援人員與專業裝備趕赴現場救援。水浸區域已基本抽乾積水，村民在當局消毒後可回家收拾。