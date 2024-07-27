中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

近日網上瘋傳一段中信建投證券 王姓大一實習生上班第一天發布的炫富視頻。只見該實習生開保時捷上班，下班打高爾夫，還洩露中信建投正在做的IPO項目三家客戶資料。網民也扒出稱這名實習生以體育生身分卻能進投行業實習，疑「背景強大」，不過當事人否認是官二代。而業者已責令該生終止研學，並啟動問責。

極目新聞報導，抖音 一個名為「喬楚」的博主，日前分享了一支標題為「985大一 投行實習的一天」的視頻，內容顯示，該博主是在中信建投證券工作的一名實習生，開著一台京牌保時捷跑車上下班，還將中信建投正在做的IPO項目，包括客戶信息以及監管的詢證函，都一一放在短視頻中。不少網友質疑，中信建投的合規與風控疏忽問題。

一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

根據該實習生發布的視頻，共有中信建投三家客戶信息出現，其中有兩家均為中信建投作為保薦人的IPO公司，正處在上市關鍵階段。

據財聯社、新京報消息，中信建投證券回應，「視頻內容涉及我司客戶敏感信息，違反了我司合規管理規定。目前，我司已責令該學生終止研學，並按照公司相關規定對有關責任人啟動問責程序。」

河南 澤槿律師事務所主任付建表示，該起事件反映出實習生個人在保密意識上的嚴重不足，也暴露出中信建投證券在實習生管理以及風險控制方面的明顯不足。

影音來源：華爾街電視

中信建投證券成立於2005年11月2日，是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司。在全中國有300餘家證券分支機構。是中國證券行業首批六家並表監管試點企業之一，也是首批監管白名單企業之一。

另有微博大V稱，該實習生為華中科技大學體育學院學生，在剛剛結束的2024年亞洲大學生武術錦標賽上，還拿下了男子傳統拳術金牌和傳統單器械南刀銀牌。不過，體育生為何能夠進入對學歷背景要求頗高的中信建投投行業務進行實習？中信建投目前沒給答案。

王姓實習生則表示，視頻中出現的材料為正式員工以學習資料名義發放，並未告知是保密材料；至於網傳其家人信息均為謠言，視頻中的車是合法購買。