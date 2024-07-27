太原高校師被妻舉報性騷女學生 還要對方「為他吃苦守貞」

楊妻出示楊男與女學生聊天截圖。（取材自界面新聞）

中國高校近日傳出多起教授、副教授涉及與學生的不倫案，相關學校仍在調查之際，昨又傳出曾獲「優秀指導教師」稱號的太原科技大學車輛與交通工程學院楊姓講師，被妻子舉報涉嫌家暴 、性騷擾 女學生。據楊妻出示丈夫和女學生聊天截圖，楊男要女學生「盡妻子的責任」，還問她「對我忠貞不二麼」，甚至出版不雅詩集。太原科技大學稱已成立工作組調查核實。

據界面新聞報導，楊妻在舉報中出示丈夫和女學生的聊天截圖裡，楊男稱，「你愛我嗎？為我吃苦不後悔麽？你盡妻子的責任？你對我忠貞不二麽。」等語；楊妻並指丈夫所著詩集「鍋爐房上的信號旗」不乏一些不雅內容。

該詩集作者簡介顯示，楊男1971年12月生人，現為太原科技大學交通與物流學院教師，主要從事物流技術與裝備、複雜系統建模與仿真、物流系統建模與仿真的教學及科研工作。

疑涉事楊姓講師。（取材自界面新聞）

楊妻子稱，丈夫是該校講師，平時自己帶著2個孩子長期居住在湖北武漢 ，楊男則在山西太原生活。寒暑假相聚時，她和孩子總會遭到毆打辱罵，長期生活在恐懼之中。此前她已向法院申請人身保護令，法院裁定禁止楊男對她實施家庭暴力、跟蹤接觸，禁止出入她的住所、學校、工作單位等。目前離婚糾紛案在進行中。

楊妻子並表示，「聽學生說之前學校把楊某某停課了，只讓他帶畢設，我們很少聯繫，具體也不清楚。」 搜索該學院官網，並未找到楊男個人簡介，不過該院2020年12月發布的一份獲獎公示中介紹，「楊男獲得『優秀指導教師』稱號」。

楊妻出示楊男與女學生聊天截圖。（取材自界面新聞）

山西省教育廳相關負責工作人員對此回應，教育廳及太原科技大學都已經關注到此事，正在核實情況，「目前太原科技大學還沒有報過來核查結果。」上述詩集出版單位回應稱，針對該書內容問題，出版社正在安排專人對內容審讀，「因為這是十多年前的一本書了，正在從庫裡調這本書，將核實是否有不合適的內容」。