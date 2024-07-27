玩「菸卡」走火入魔 四川6童偷6萬元高檔菸 扔掉菸只留卡

各類菸卡。（取材自紅星新聞）

中國部分兒童玩「菸卡」遊戲，已瘋狂到走火入魔。據報導，近日有6名年齡在9到10歲的未成年人為獲得稀有菸卡，竟集體潛入當地一商戶家中，盜竊6萬餘元（人民幣，下同）高檔香菸，取下菸卡後就將香菸盡數拋棄，後來因為「分贓不均鬧內訌才曝光。而據警方調查，孩子們也會進入KTV、茶坊等地偷竊客人或搶奪其他孩子的香菸。「菸卡遊戲」已逐漸變味。

據紅星新聞報導，家住川南某社區的周先生在當地自建了一棟樓房，將4樓用作倉庫存放東西，其中包括香菸和白酒等。7月4日下午，有6名兒童悄悄潛入周家，拿走庫房多條高檔香菸，其中包括南京九五至尊、黃鶴樓1916、大重九、中華、荷花等香菸。事後擔心被人發現，6名兒童將香菸拋到竹林中，然後下樓就地拆毀香菸盒獲取菸卡。

「如果不是分配不均起內訌，可能現在都還沒人發現。」當地知情人說，事發當日，一名孩子因對自己獲得的菸卡數量和檔次不滿意，遂到周先生親戚處「告狀」。警方很快就找到盜竊香菸的6名兒童，都在9歲和10歲之間，來自五個家庭，其中兩人是親兄弟，坦承盜竊香菸只是為了菸卡，而非抽菸或賣錢。

8歲小朋友展示菸卡遊戲玩法。（取材自紅星新聞）

所謂「菸卡」，只是硬質菸盒的上蓋，上面一般有品牌名稱，愈稀少、愈昂貴的香菸菸卡越「珍貴」。民警在當地竹林中發現部分被丟棄的菸支，更多香菸被扔進竹林外的河中。據警方不完全統計，周家被盜香菸價值約6萬元。

據警方介紹，因涉案人員均為未成年人，派出所通知了涉案兒童的家長，根據現行法律只能由監護人賠償。因涉案6名兒童的家庭都不寬裕，賠償能力有限。後來在派出所協調下，5名家長分別賠償5000元共計2.5萬元，周先生自行承擔3.5萬元損失。

川南某地人民廣場，小學生直接上手撕菸卡。（取材自紅星新聞）

當地多位家長說，這裡5到10歲的孩子幾乎都愛玩「菸卡」。「一玩就是幾十分鐘到幾小時。」走訪川南多個鄉鎮和學校發現，參與菸卡遊戲的孩子以12歲以下兒童為主，基於同儕的攀比心態，孩子們瘋狂尋找稀有菸卡，有的會翻找垃圾桶，去KTV和茶坊等地盜取客人的香菸，甚至組成集團以3元至30元價格賣出菸卡再派高手贏回來的「變現」生意。

對於部分孩子癡迷「菸卡遊戲」這一現象，教育專家熊丙奇表示，「菸卡」遊戲之所以風靡，是因為滿足了小學生遊戲和社交的心理訴求。他認為，對小學生玩「菸卡」堵不如疏。「菸卡」遊戲折射出孩子們對簡單遊戲活動的渴望，學校和家庭應重視開展孩子們喜聞樂見的活動，促進他們的個性和興趣培養。