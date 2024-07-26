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女下屬U盤留下8段錄音 曝江西縣委書記性侵

中國新聞組／上海26日電
被指控性侵的萬年縣委書記毛奇。（取材自香港商報網）
被指控性侵的萬年縣委書記毛奇。（取材自香港商報網）

江西省上饒市萬年縣退休老師李長柳，日前實名舉報江西省上饒市的毛姓萬年縣委書記涉嫌利用職權長期性侵、恐嚇及打壓其女下屬，被害者就是她的女兒、該縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。他並稱女兒因欲舉報毛某不成反遭打擊報復，已被誣陷入罪留置兩個月，女兒被帶走前留下一個裡面有八段錄音的「救命U盤（隨身碟）」就是證據。目前該縣已成立聯合調查組調查核實。

澎湃新聞報導，李長柳25日在網路上發布實名舉報視頻，自稱是萬年縣一名退休教師，他的女兒李佩霞是該縣上坊鄉前黨委書記。他稱，女兒今年5月23日與毛姓縣委書記發生爭執並聲稱要去省紀委監委舉報毛男，三天後女兒卻被萬年縣紀委監委帶走並留置至今。根據上饒市紀委監委官方微信公眾號6月17日發布的訊息，李佩霞被指控涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受萬年縣紀委縣監委紀律審查和監察調查。

李長柳說，女兒被帶走後，縣紀委監委還到家中查抄，但女兒在被帶走前先給家人留下一個U盤，並囑咐「這個U盤能救她的命」。他稱，U盤中有八段錄音檔，並在舉報視頻中放出其中三段，一段是李佩霞在毛男辦公室匯報工作時，在毛男要求下兩人發生性關係的錄音；另外兩段錄音則是毛男兩次打電話給李佩霞，要求李佩霞半夜去毛男住所聊天的通話錄音，在電話中李佩霞多次以生病為由推脫並表示自己害怕「你會忍不住」，但毛男仍反覆說「不幹嘛」。

受害的鄉官李佩霞。（視頻截圖）
受害的鄉官李佩霞。（視頻截圖）

李長柳表示，女兒曾跟他說過遭到毛男騷擾，聽了音檔才知道女兒還遭到性侵，指控毛男「長期利用職權對我女兒長期進行打壓、恐嚇並強制猥褻和性侵」，女兒是想要舉報毛男不成反遭到打擊報復，「她被縣紀委監委留置已有兩個月，失去人身自由且至今沒有任何音訊，無奈之下我們家屬只能公開實名舉報」。

報導指出，李長柳發布舉報視頻當天，上饒市委聯合調查組發布通報稱，關注到有關毛男的舉報訊息，已成立聯合調查組進行調查核實，調查情況將及時向社會公布。至於毛男方面，目前未有公開回應。

影音來源：愛看視頻

退休 微信

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