看命案視頻才知「住凶宅」 吉林租客：蓋住死者的抱枕都沒換…

2014年命案現場影像。(視頻截圖)

不少人喜歡收看網路上講解刑事命案的視頻，近日兩名在吉林租房子的租客 卻在這類視頻中，看到了自己租的房子，曾是命案現場。兩名租客在網路上分享租屋環境後，吸引大批網民「吃瓜」比對，發現該命案至今過了十年，案發現場的裝修和家電等卻沒有變，直呼租客租到凶宅，「冰箱什麼牌子的，十年了還在用」，「十年了，蓋住死者的沙發靠墊都沒換啊」。

瀟湘晨報報導，一名講解刑偵案例的博主日前發布了一則講述2014年發生在吉林省吉林市的命案，受害者是一名幫朋友出租房源的女子，她在帶了兩男看房之後失聯，最後被發現死在出租房源裡。最終警方逮捕兩名男子，他們以租房名義約見被害女子，為了搶奪其身上的錢財而殺人。

而根據該博主從央視法治在線節目中取得的案發現場影像，發現死者遺體時，其身上有一個帶花紋的抱枕，鏡頭亦拍到房內的裝潢與家具布置，還有一個帶有花朵圖案的冰箱。不久後，就有兩名網民自稱「正居住這間屋子」，並上傳了拍攝屋內的視頻。

2014年命案現場影像，拍到紅色花朵圖案冰箱。(視頻截圖)

房屋現況內的冰箱上，也有紅色花朵圖案。(視頻截圖)

兩人上傳的視頻中可以明顯看到與十年前命案現場相似的冰箱、沙發及上面的抱枕，樓梯與二樓的臥室和衣櫃等布置。不少網民認真比對視頻，紛紛留言認為他們確實租到發生命案的屋子，「恭喜你，下班回家，回到凶宅」、「冰箱什麼牌子的，十年了還在用」、「十年了，蓋住遺體的沙發靠墊都沒換啊」。

刑案現場畫面(上圖)與房屋現況(下圖)比對，可以看到當時蓋住死者遺體的抱枕，與現在租客看到的沙發上的抱枕十分相似。(視頻截圖)

房屋現狀。(視頻截圖)

其中一名上傳視頻的租客表示，這裡一個月租金 開價1200元人民幣（約166美元），沒想到「吃瓜吃到了自己」，目前聯繫不上屋主，已向仲介退了房。根據租客視頻，該房源位於吉林昌邑區某某小區複式、電梯8樓。房屋中介受訪時表示，房源已經租出去，不清楚命案的事情。

影音來源：六点纪录片