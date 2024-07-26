中國高校再掀「MeToo」潮 山東男師外遇未成年、陝西教授性騷學生

中國人民大學教授王貴元被學生舉報性騷擾。（取材自微博）

中國人民大學博士生實名舉報指導教授王貴元性騷擾 後，中國多處校園再掀「#MeToo」浪潮。山東大學一名男教師被指控欺騙16歲高中女學生的感情，陝西高校新聞學院副男教授則被爆襲臀、傳不雅照片給女學生。

綜合媒體報導，山東淄博一名16歲高中女生近日發文爆料，稱34歲已婚的山東理工大學男教師曹悅謊稱自己28歲還單身，並用假名跟她談戀愛，多次接受她送的奢侈禮物，還讓她負擔開房費用。女學生表示，她發現曹悅已婚後，遭對方拉黑、避不見面。

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對此，山東理工大學回應稱，已開除曹悅黨籍、撤銷其行政職務與校內教師崗位任職資格，並解除聘用合同，已報請撤銷其教師資格，將事件反映給司法機關。

山東理工大學男教師曹悅，被指控外遇未成年女學生。（取材自微博）

此外，陝西師範大學的新聞與傳播學院副教授王安中，也被其指導的研究生舉報性騷擾。該學院畢業生小玉（化名）稱，王安中曾和她談論性生活的細節，並觸摸她的臀部；她畢業後，王安中還傳生殖器照片給她，並寫道「相信你是懂得欣賞的」。

陝西師範大學在24日發聲明稱，警方已介入調查，期間暫停王安中的一切工作。

陝西師範大學的新聞與傳播學院副教授王安中，被學生指控性騷擾。（取材自陝西師範大學官網）

今年暑期以來，中國已有三所高校宣布處理教師涉及性騷擾或侵犯的事件。然而，這一波「#MeToo」風潮中第一起案件發生地的中國人民大學和官方媒體在描述案件時，卻未提「性騷擾」，而是稱事件為「道德上的缺陷」。

紐約時報 引述中國女性主義學者表示，校方或官媒刻意避開性騷擾或性侵等詞彙，是將外界的關注從受害者身上移開、保護學校的聲譽的策略。清華大學法學教授勞東燕在微博 上發文稱，學術界傾向於淡化這一類問題，「甚至將此種現象當作男性不可避免的風流韻事」。

中國著名女權活動人士呂頻也表示，中國女博士研究生王迪不得不以犧牲隱私為代價，公開投訴中國人民大學文學院副院長、黨委書記王貴元性騷擾，這反映出校園舉報機制的薄弱。

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