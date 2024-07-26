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電動車載客自燃 杭州維修員趕來卻先蓋黑布、撬車標 網友酸了

中國新聞組／北京26日電
女子稱公司新買的極狐電車載客時自燃，廠家第一時間竟是來蓋黑布、撬車標。（取材自津雲新聞）
女子稱公司新買的極狐電車載客時自燃，廠家第一時間竟是來蓋黑布、撬車標。（取材自津雲新聞）

浙江杭州某汽車租賃公司陳女士近日指控，新買2個月的極狐電動車在正常行駛過程中發生自燃，北汽廠家員工到場後第一件事情不是設法滅火修理，而是馬上開始拆車標、拆內部件，還蓋上黑布，且協商過程中態度不佳，她要求極狐汽車道歉。不少網友嘲諷「這是欲蓋彌彰」，「不拆不知道，一拆就火了」。極狐汽車後來則此操作道歉。

據「津雲」新聞報導，陳女士表示，自己公司一共買了10台極狐電動車，她們把車子租給了其他公司，其他公司再租給司機使用，結果在載客的時候車子突然自燃起火，廠家來人之後就蓋上黑布，並開始直接拆車標，拆零件，公司人員上去勸阻，但對方並不聽。

陳女士稱，且協商過程中廠家的態度就是大不了賠錢。公司目前還有9輛新車，發生自燃事件後，對車子的安全有一定的疑慮，並且希望廠家向公司公開道歉。

相關話題昨上了微熱熱搜，網友們紛紛調侃：「不拆不知道，一拆就火了」，「大家理解錯了，人家是保護車標」，「感覺毀屍滅跡似的」，「欲蓋彌彰」，「我就問大家，這操作China不China？」。

女子稱公司新買的極狐電車載客時自燃。（取材自津雲新聞）
女子稱公司新買的極狐電車載客時自燃。（取材自津雲新聞）

對此，觀察者網報導，7月25日晚間，極狐官方微博發布「關於杭州車輛『過火』事件的說明」稱，2024年7月24日，杭州發生一起極狐阿爾法S車輛過火事件，極狐汽車當地工作人員第一時間趕赴現場，火情發生前車輛動力電池電壓、溫度和絕緣等數據正常，火情撲滅後，車輛動力電池未發現異常，無燃燒跡象。具體的火情原因消防部門正在調查。

說明稱，在事故處理過程中，由於工作人員不當的處理行為，給車主和廣大關心極狐的朋友帶來了非常不好的感受，極狐汽車在此表示真誠的歉意，將加強內部管理和培訓，堅決杜絕此類不當行為的再次發生。

電動車 微博

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