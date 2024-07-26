籃球女教練狂扇中學生球員9耳光 網炸鍋：查查誰給的底氣

女教練當場其他球員面，狂扇14號中學生球員9個耳光。（視頻截圖）

中國的教練虐待學生惡行再傳一件，這次是女教練。近日在一場全國體校籃球錦標賽預選賽中，烏魯木齊市第101中學一名女教練場在賽場休息區當眾連扇一名中學生球員9個耳光，力道之狠引人側目。視頻被上傳網路後讓全網炸鍋，女教練的惡行引發眾怒。當地教育局 一度稱網傳視頻不實，後來在輿論壓力下，該校通報對涉事教師馬某某 記過處分並解除其教練員職務。

這起事件曝光源自有網友當場拍了視頻並上傳網路，「女教練連打小球員9個耳光」話題衝上微博熱搜，截至今天中午，引來近6000萬閱讀量。

據網易體育報導，7月25日晚，一條女教練連扇小球員耳光的視頻在短視頻平台傳播，據視頻介紹，在2024年全國體校U16籃球錦標賽預選賽（青海西寧賽區）一場比賽中，14號球員被場邊女教練叫到一旁，二話不說就連續狂扇其9個耳光，該球員不但沒有反抗和表達不滿，還幾乎沒有閃躲，旁邊的隊友見狀，也只是繼續看著該球員被扇耳光，沒有上前阻止。

據知情人士透露，該名女子為烏市101中學球隊教練，被打的14號球員在場上擔任大前鋒。

視頻被上傳網路後立即惹怒網友，紛紛怒批這名女教練出手太狠，而且當著球員的面連扇耳光，可能傷害了其自尊心，認為該女教練的暴力行為有違師德，甚至不配當教練員，要求嚴懲。西寧體育局競技體育科一度回覆稱正處理，「有些網傳信息不實」，更是讓網友們炸鍋。

網友紛紛留言：「一巴掌都看的清清楚楚，還有什麽不實？這都已經可以拋開原因不談的了吧，就這9耳光那麽響亮，還不夠真實？」，「要是家長明天我就進學校給她幹回去」，「這幾天不是大學教授就是什麽老師，現在又來一個女教練，你們要上天啊」，「當這麽多人的面打，把孩子的自尊心都踐踏了」，「簡直無法無天」，「這是虐待」，「估計不是第一次打了」，「真厲害啊，誰給她的底氣」。

對此，烏魯木齊市第101中學今天上午發布通報指出，對網傳該校教師馬某某涉嫌師德失範行為，學校高度重視，第一時間成立專門工作組，連夜開展調查核實。經查，馬某某違反教師職業道德和校紀校規，損害教師形象，造成惡劣影響。決定對馬某某記過處分並解除其教練員職務，三年內不得擔任教練員；降低其崗位等級；取消其當年評優評先、晉級資格。

據青海發布此前的官方消息，2024年全國體校U16籃球錦標賽（西寧賽區）於7月23日在青海省師範大學體育館（城北校區）開幕，來自廣西、遼寧、新疆 、山東、南京、長沙、西寧等地的20支隊伍，320名運動員將開展為期7天的激烈角逐。