颱風登陸 福建疏散24萬人 多地宣布「三停一休」

颱風登陸前在寧德市霞浦縣三沙鎮沿海掀起的巨浪。（新華社）

來勢洶洶的凱米颱風（中國譯「格美」）25日晚7時50分在福建省莆田市秀嶼沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33米/秒）並掀起巨浪。首當其衝的福建省嚴陣以待，除已疏散24萬民眾，多地宣布實行「三停一休」政策，防颱應急響應已拉高到「I級」。中央氣象台並已連發暴雨 、山洪、強對流、高溫 、颱風五個氣象預警，中國正處於「水深火熱」的氣候中。

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據觀察者網報導，凱米7月20日生成，21日升級為強熱帶風暴 後，強度「爆發式」增強，僅用90小時便完成從熱帶風暴到超強颱風的四級跳，成為今年來西北太平洋風王。7月24日下午2時進入強度巔峰期，中心最大風力達58米/秒，雲系覆蓋面積約200萬平方公里，本體環流覆蓋面積超過30萬平方公里，約相當於福建、浙江、江蘇三省面積之和。這也意味著致災性強。

截至7月25日7時，福建全省沿海養殖漁排上人員2萬9424人全部撤離上岸，全省出海漁船733艘全部進港避風，全省福建緊急轉移民眾24萬人。中國鐵路南昌局集團有限公司已宣布停運福建省內7月25日全部旅客列車和7月26日部分旅客列車，影響範圍擴及北京，當日北京南站已有40趟列車停運。福建多地已實施「三停一休」（停工（業）、停產、停課、休市）。

另，全球極端氣候日趨明顯，據央視新聞報導，中國中央氣象台、水利部、中國氣象局等部門，7月24日下午6時起連發暴雨、山洪、強對流、高溫、颱風五個氣象預警，提醒各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。其中，北京西部、福建東部局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。