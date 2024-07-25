「你是我的生命」安徽中學男教師露骨表白女學生 被炒了

網傳汪姓教師傳給女學生的表白信息。（視頻截圖）

有網友近日爆料稱，安徽省六安市霍邱縣河口中學一汪姓男教師，通過微信 向一名女學生發送表白信息，裡面有「你是我的生命，我愛你，永遠」等露骨字眼。校方一度稱是女學生涉誹謗老師，不過案情近日大反轉，當地教育局 稱查證屬實，已免去汪某某政教處主任職務，調離工作崗位，並移交縣紀委監委調查。有網友稱汪老師教學嚴格，沒想到是「戀愛腦」。

據新黃河報導，7月22日，有網友爆料稱：「安徽省六安市霍邱縣河口中學一汪姓教師，通過微信向一名學生發送『你是我的生命，我愛你，永遠』等表白信息。」經比對，涉事河口中學確有一汪姓男教師微信頭像與網傳圖片一致。校方人員一度稱這是涉嫌誹謗老師。相關消息衝上熱搜後，霍邱縣河口中學黃姓校長稱，學校正在展開調查，將根據事實情況進行處理。

網傳圖片顯示，涉事汪姓教師在21:08通過微信發送一段長文給女學生，其中不乏「你是我的生命，我愛你，永遠！」等表達愛意的內容，還有「謝謝你的聆聽，我的靈魂深處在刻骨銘心地愛並感謝你，直到永遠」，「從幾個月前的那個洗淨鉛華的人間最美的笑映入我的眼簾開始，我內心就知道了你將永遠都是我今生的最愛！你的存在比我的生命更重要！」

信息內容還包括：「將來一定會有那麼一天，你會讀懂並感動的，也許是明天，也許是後天......也許會在我離開這個世界以後......你永遠在我心中，你永遠不會老，一直到地老天荒，你是我的生命，我愛你，永遠。」等露骨文字。

在上述信息後，該名教師又發送一條信息稱：「上面這些不想看就忽略吧！」

相關話題衝上微博 熱搜後，閱讀量達4000萬。網友們紛紛批評這位老師：「道德底線蕩然無存」，「師德在哪裡？人性都沒有還教書育人呢」，「這種不開除嗎」，「不是是學生被處理了，誹謗老師嗎？這麽快就反轉了」，「政教處？驚呆了！」。有網友在社交媒體中表示，汪姓教師曾是其班主任，並稱他教學非常嚴格，沒想到他是「戀愛腦」。

7月24日，據微信公號「霍邱發布」消息，安徽霍邱縣教育局發布通報稱，網傳該縣河口中學教師汪某某涉嫌違反師德師風問題，縣教育局高度重視，立即成立調查組開展調查。根據初步調查結果，情況屬實。縣教育局已責令學校立即免去汪某某政教處主任職務，調離工作崗位，同時已依規將問題線索移交縣紀委監委。

公開信息顯示，霍邱縣河口中學創建於1958年，該校地處蓼西中部，為六安市公立示範高中。