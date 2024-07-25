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嫌塔位貴 中國男疑用快遞櫃放父親骨灰盒 「1年只要55元」

中國新聞組／北京25日電
有中國網民發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花人民幣55元，被罵太缺德。示意圖。（取材自豐巢科技官網）
有中國網民發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花人民幣55元，被罵太缺德。示意圖。（取材自豐巢科技官網）

近日有網民發文稱，朋友的父親近日過世，朋友家裡房子小，騰不出空間安放其父的骨灰盒，於是聽從了他的建議，把骨灰盒放在豐巢快遞櫃，「一年只要55塊錢（人民幣，下同）」，很划算。該消息引發關注，一度衝上熱搜第一，不少中國網民大罵「太缺德」。豐巢快遞則否認有儲存骨灰情形。該發文博主後來對此道歉並刪帖，目前已被禁言。

據中國新聞社報導，名為「住在月亮上的檸檬精」的微博認證博主7月18日發文稱，「朋友的父親去世後，沒有錢買公墓，家裡房子小，騰不出單獨的房間來安放骨灰盒。最後，他聽從了我的建議，把骨灰盒放在了豐巢快遞櫃。豐巢快遞櫃可以購買會員年卡，買了年卡以後就沒有滯留費了。一年只要55塊錢，是不是很划算？」

「骨灰盒放快遞櫃一年只要55塊錢」話題隨即衝上熱搜第一，引發熱議。大批中國網民大罵此行為「太缺德」，「殯儀館有骨灰寄存，倒也沒必要這樣對待先人，以及無辜的豐巢和陌生人吧。」目前，涉事博主已將此前相關帖子刪除。

該名博主並在23日中午澄清稱，原帖實是轉載，對於原帖內容所帶來的負面影響與錯誤引導深表歉意，並呼籲網民存儲物品嚴格遵守規定。23日下午，該博主主頁顯示，「因違反社區公約，該用戶目前處於禁言狀態。」

23日，豐巢官方微博發文稱：「豐巢存骨灰是段子！」豐巢嚴禁存放屍骨、骨灰以及其他違反公序良俗或可能引人不適的物品。物品超過7天未取，將由快遞員取件，並與用戶重新聯繫確認派送方式。「豐巢沒有發生過任何一起儲存骨灰的事件。」

當事人社交帳號的發文。（網頁截圖）
當事人社交帳號的發文。（網頁截圖）

根據豐巢收費規則，小格口長租20元/個月，中格口長租25元/個月，大格口長租35元/個月。因此，豐巢長租一年的費用最少為240元，上述博文中 「55元租用一年格口」的說法並無可能。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，將骨灰盒放入快遞櫃並長期存放，可能被視為違反了公序良俗。如果該網民的言論被認定為誤導性信息，且對快遞櫃服務提供商造成不良影響，那麽該網民可能需要承擔相應的法律責任。同時，如果該網友的行為構成侵權，還可能面臨行政處罰或刑事責任。

微博 河南

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