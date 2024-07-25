「歐買尬」中國大媽與英皇家騎兵合影 被馬狠咬一口痛到暈

女遊客與皇家衛隊（King』s Guard）戰馬合影被狠咬。（翻攝自影片）

近日有網民在YouTube 上傳一段視頻，一名中國大媽在英國騎兵衛隊博物館 （Household Cavalry Museum）」前與英國皇家 騎兵合照時，突遭皇家馬狠咬一口，大媽當場痛暈尖叫直呼「歐買尬」。由於旁邊就是寫著「馬兒可能會踢或咬」的警告牌，引來大批國外網友調侃。中國網友則盛讚大媽展現了即使在國外被馬咬也不哭不鬧的大國人民風範。

綜合媒體報導，英國騎兵衛隊博物館是英國著名觀光勝地，遊客來此除欣賞衛兵英姿，也常和皇家騎兵拍照。「BUSKA IN THE PARK」本月21日在YouTube頻道上傳這段中國大媽被皇家戰馬狠咬一口視頻，引來許多國外網友討論。

據視頻，一名身穿黑色上衣的中國大媽看到騎著馬的皇家騎兵正值沒人上前拍照的空檔，立刻湊了上去，請友人幫她合影，沒想到剛湊過去不久，馬兒就直接對著大媽的右手臂狠咬一口，大媽當場濺血，痛到尖叫逃開，並直呼「歐買尬」。

據英國「都市報」報導，中國大媽的親友立刻幫她做初步傷口處理，據了解，這名大媽後來一度疑似暈倒，但後來並未赴醫院治療。

報導指出，從畫面中清楚可見，牆上貼著寫有「注意！馬兒可能會踢或咬，請不要碰觸韁繩，感謝。」的警告標語。因為此前曾發生多起遊客因未保持安全距離拍照而被馬兒攻擊的事件，衛兵有時也會驅趕，但還是有遊客太靠近甚至摸皇家馬。

據了解，這名中國大媽上前合照前，已有多人與騎兵合照，有民眾稱當時馬兒已露出不耐煩的神情，包括這名大媽的一名女性友人據稱早她一步和馬兒拍照，馬兒也一度作勢要攻擊她。該名騎兵在事發後曾要求為大媽拍照的友人報警，隨後有警方到場，而當時仍有其他遊客繼續排隊上前合照。

這段視頻引來許多國外網友嘲諷：「明明就有警告牌還硬要湊上去和馬拍照，被咬要怪誰？」

中國網民反而帶點調侃味兒的逆風稱讚這名中國大媽：「她好乖啊，不吵不鬧，默默地承受了所有」，「還是資本主義制度教育人啊」，「到了國外覺悟立刻提高。一哭二鬧三上吊，不行舉牌去上告-沒用」，「這要是在中國必須索賠，景區必須停業整頓，在英國就只能自認倒楣了」。也有人調侃「不找英國王室賠償？」，「需要打疫苗嗎？」。