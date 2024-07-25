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父病亡擺2桌酒席 溫州女挨罰5000元 民政局：是保證金

中國新聞組／綜合報導
浙江一名陳女士因父親病故，擺酒席兩桌被罰5000元，其父親骨灰還被扣押3小時。(視頻截圖)
浙江一名陳女士因父親病故，擺酒席兩桌被罰5000元，其父親骨灰還被扣押3小時。(視頻截圖)

浙江溫州樂清市翁垟街道一女子陳女士因父親病故，擺酒席兩桌被罰了5000元（人民幣，下同，約687.6 美元），其父親骨灰還被扣押3小時。樂清市民政局回應稱，5000元不是罰款，是喪事簡辦的保證金，不屬於政策，屬於村規民約，是村民自治的一部分。

極目新聞報導，翁垟街道和下轄村村幹部表示，當地的喪事保證金1萬元是交給街道的公共服務辦，村裡並不經手這筆款項。如喪事辦完無違規行為，保證金會退還給死者家屬。目前，陳女士的被扣款項已返還給她本人。

據溫州電視台此前報導稱，陳女士父親於7月12日下午3時多被送往殯儀館。原定7月14日早晨6時半去殯儀館領骨灰，但村幹部卻通知陳女士，骨灰需要被扣押3小時，9時半以後才能領取。據陳女士表示，當她自己去領取押金時，被告知罰款5000。

翁垟街道下轄村的村幹部康明稱，陳女士所說的押金是指當地有人去世後，家屬要先向街道相關部門繳納1萬元的喪事簡辦保證金，如能做到在72小時內出殯、擺酒不超過5桌等規定，這1萬元最後還會退還給家屬，否則就要進行扣款處罰。

當地街道辦和殯儀館回應稱「遺體送往殯儀館後不能擺席，如果未送殯儀館，可以擺不超過五桌宴席。對於此項規定，無法律依據，上級部門規定」。樂清市民政局還稱，5000元不是罰款，是喪事簡辦的保證金，不屬於政策，屬於村規民約，是村民自治的一部分。康明說，陳女士遇到的事發生在翁垟街道沙川村。

浙江一名陳女士因父親病故，擺酒席兩桌被罰5000元，其父親骨灰還被扣押3小時。圖...
浙江一名陳女士因父親病故，擺酒席兩桌被罰5000元，其父親骨灰還被扣押3小時。圖為街道工作人員回應相關「罰款」。(視頻截圖)

樂清市相關部門工作人員朱女士此前稱，陳女士被扣款的原因是將父親遺體運到殯儀館後，又在家裡請了兩桌酒席。而在當地喪事簡辦的規定中，遺體運往殯儀館後就不能再在家中擺酒。

據樂清市人民政府信息顯示，2017年樂清向千年陋習宣戰。此前當地曾有「浙江攀比看溫州，溫州浪費看樂清」的說法。

河北言復律師事務所孫冬華律師表示，喪事簡辦的倡導，出發點是好的，但如果沒有法律法規明確規定，則只能是倡導，而不能創設保證金等處罰行為，否則也涉嫌違法。

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