「3天下1整年的雨」 河南人澆3次保住的玉米地 最後淹死了

河南沈丘縣的部分土地因旱情帶來的明顯裂痕。(取材自三聯生活周刊)

中國近期暴雨 不斷，其中，原本乾旱的河南 ，在20多天內歷經「旱澇急轉」的極端天氣變化，農民苦等降雨，等來的卻是「三天下了一整年的雨」的洪災 。農民辛苦「澆了三次才保住的玉米，最後淹死了」，欲哭無淚，相關話題近日也在社群平台上流傳開來。而專家預測，降水變率在增強的趨勢，意味著河南「旱澇急轉」或許只是極端氣候的開始。

據「國家地理中文網」報導，近日，在河南省南陽市唐河縣桐寨鋪鎮，數十位村民正沿著田埂撤離，旁邊是被淹的玉米地。從「十年都沒這麼旱過」，到「三天下完一整年的雨」，這樣極具變化的極端氣候，河南在短短20多天內完成。社交媒體上，一句「澆了三次才保住的玉米，最後淹死了」流傳開來。

進入5月以來，河南全省降雨量比年平均值減少70%以上，半數氣象監測站達到中旱以上等級，重度乾旱、特旱的範圍不斷擴大。據周口沈丘縣村民說，乾旱發生時恰逢芒種，玉米最好的播種時間已經錯過，之後每晚一天，一畝地就會減少近10公斤的收成。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍村民只能依靠有限的抗旱井從地下抽水，但抗旱井數量有限，根本無法滿足所有耕地。

媒體報導中，「有兩位排不動隊的老人，用小水泵扯著幾百米的水管從老式大水井裡取水，用這種水斷斷續續給十幾畝玉米地澆了半個月，著急得坐在地裡哭。」

沒想到，過了不到半月雨就來了，但卻是一場暴雨。根據氣象信息，7月中旬開始，河南黃河以南大部出現暴雨，其中降雨量最大的是南陽市，這裡的村民說「天就像漏了一樣」，降水量達867.1毫米，超過常年822.7毫米的平均降水量。這意味著，三天下了一整年的雨。

村民說，先前乾旱租水井，好歹把玉米播下去了，澆了三次地才讓莊稼正常長，「結果暴雨一來，全都淹死了。」