不敢報? 湖北高溫46.3℃ 天氣預報總不逾40℃ 官方回應了

這麽熱，真的不敢報40℃？(取材自極目新聞)

中國高溫 天氣持續，有湖北民眾發現，氣象部門24日對湖北連發44條高溫紅色預警，中午12點在武漢 武昌區測得溫度高達46.3℃，但天氣預報提示最高溫度總是不超過40℃，這引來不少民眾調侃「天氣預報真的不敢報40℃？」湖北氣象部門為此澄清，並直呼「冤枉」。另外在長沙，則是打火機被太陽曬到爆裂，當街能煮蛋，可樂也成了開水。

武漢中心氣象台7月24日清晨發布高溫紅色預警指出，白天，除神農架、恩施高海拔地區外，全省大部地區最高氣溫將升至36到39℃。但當天中午12點，在武漢武昌區，民眾手持溫度計實際測量溫度為46.3℃，但天氣預報提示最高溫度不超過40℃。

不少網友疑惑，為啥兩者不一樣？難道「高溫低報」？很多網友質疑天氣預報不準，總覺得體感溫度要比天氣預報的溫度更熱，「已經這麽熱了，天氣預報真的不敢報40℃？」還有人調侃道：「太陽掉在地上，氣象部門也能把溫度控制在39℃。」

對此，湖北省公眾氣象服務中心高級工程師李雨謙表示，大家真的冤枉氣象部門了。這涉及到氣溫和溫度兩個不同的概念。氣象部門監測的溫度是百葉箱中溫度計所測量的氣溫，且氣溫和體感溫度也有差異；氣象部門是綜合考慮空氣濕度、風、輻射等對人體的影響，通過發布穿衣指數、紫外線指數等生活氣象指數，，讓大家更直觀感受到天氣的炎熱。

另外，據瀟湘晨報，長沙近日也發布今年首個高溫紅色預警，局部地區將達40℃以上。23日下午2時，長沙民眾在高溫下暴曬打火機、雞蛋 、酒精等物品發現，一個小時內，放在碗內雞蛋的蛋黃便出現明顯轉熟現象。碗裡雞蛋被烤熟了，且熟度不斷上升，外部還形成了一層「殼」。經過長時間暴曬後的可樂溫度也直逼開水。手上的打火機也被曬到「爆炸」。