我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN報導「台灣沒偷走晶片業」 專家讚張忠謀1關鍵打江山

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

河北一民房發生爆炸致3死3傷 村民：車輛被炸得只剩框架

記者林宸誼／即時報導
河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，有民房被炸為平地。邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。（取材自大皖新聞）
河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，有民房被炸為平地。邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。（取材自大皖新聞）

河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，爆炸造成的破壞較大，有民房被炸為平地，附近車輛被炸得只剩框架，且事故造成人員傷亡。

邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。

大皖新聞報導，「房子都炸平了，有一個人被炸死在路邊，我兒子的胳膊被炸傷。」河北臨漳縣鄴城鎮務本村村民龍先生指出，他家緊挨著爆炸的房屋。

據瞭解，爆炸發生在24日上午5點左右，當時他的老婆和孩子正在睡覺，突然發生的爆炸將他家房屋震出了裂縫，門被震掉、玻璃被震碎，他兒子的胳膊因此受傷，目前，他的老婆正帶著孩子前往醫院治療，而他本人也已從北京趕回老家。

龍先生指出，爆炸導致隔壁民房被炸為平地，也有人員傷亡情況發生，「一個人躺在路邊，頭部被砸傷嚴重，人已經不行了。」

根據多段影片顯示，爆炸現場一片狼藉，民房整個倒塌，已經看不出房屋原本的樣子，同時房屋倒塌處還冒出火光，在倒塌房屋的馬路對面，一位村民倒地不起，而停放在周邊的汽車也損毀嚴重。

另有村民表示，他居住在爆炸事發地一公里外，上午5、6時聽到了爆炸聲。「我們這兒的燃氣都正常，聽說是硝酸銨發生爆炸。」

目前現場已拉起警戒線，不讓人員靠近，公安消防等部門工作人員都在現場處置。

上一則

陸懲「獨」引外企擔憂 國台辦：中國式現代化前景光明

延伸閱讀

去河北吃安徽美食？石家莊搶當牛肉板麵主人 還開發布會

去河北吃安徽美食？石家莊搶當牛肉板麵主人 還開發布會
「我降到500元」 銀行突降交易限額惹議

「我降到500元」 銀行突降交易限額惹議
「內卷」想逃離 中多地出現青年養老院 可做瑜伽幹農活

「內卷」想逃離 中多地出現青年養老院 可做瑜伽幹農活
中國唐山3個月8名幹部落馬 河北省針對礦業查貪腐

中國唐山3個月8名幹部落馬 河北省針對礦業查貪腐

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選