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正當防衛？山東男幹部求歡遭拒毆前女友 獲不起訴網炸鍋

中國新聞組／綜合報導
唐男與劉妮的和解書。（視頻截圖）
唐男與劉妮的和解書。（視頻截圖）

山東威海一名女子與擔任鎮幹部的前男友分手後，對方將其約到車上，因女子拒絕和對方發生性關係，遭前男友揮拳將其打傷，後檢察機關以男子有正當防衛的可能，對他作出不起訴決定，引發廣泛關注。

來源:YouTube

綜合媒體報導，近日當事人劉妮表示，曾和崮山鎮人大副主席唐男談戀愛，去年6月分手後，唐男約她到某地下停車場，在車內提出要發生性關係被她拒絕了。唐男因此揮拳將她打傷，劉妮提供資料顯示，其傷勢後來被鑑定為輕傷二級。

此案發生後，唐男曾提供給劉妮一份欠條。這張欠條上寫著：「今日唐男與劉妮就6月9日受傷達成和解，6月9日付款2萬元(人民幣，下同)，餘下3萬元於2023年12月31日前付清。」

公安機關於去年7月將該案移送檢察機關進行起訴，近日環翠區人民檢察院最後對該案作出不起訴決定。劉妮表示，檢察機關工作人員曾向她回覆，唐男的毆打行為具有正當防衛性質，這讓她不理解。她強調：「我並沒有攻擊他」。

威海市環翠區人民檢察院工作人員表示，「兩個人的證詞都是不同的，女的說男的先動手，男的說女的先動手。」關於女方稱對方意圖和她發生性關係遭拒絕後才被毆打的事情，雙方也是各執一詞，檢方沒有辦法依法起訴。關於唐男所謂正當防衛的問題，檢察機關也進行了審查，並沒有認定唐男的行為是正當防衛，只是說有這種可能。

此事引發網民憤慨，認為檢方說法不合理，「按檢方的說法，是女生要強姦男生，男生要正當防衛嗎？」、「不要又逼迫女孩子去網上拿著身分證實名舉報」。但也有人認為檢方不起訴是有原因的，「這件事肯定不是之前報導裡面那個女的的一面之詞這麽簡單。」

受害女子的驗傷單。（視頻截圖）
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