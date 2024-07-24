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誘逼器捐？武漢28歲男疑遭違規宣告腦死 母控醫院造假

中國新聞組／綜合報導
李女指控醫生「筆錄」造假。（視頻截圖）
李女指控醫生「筆錄」造假。（視頻截圖）

近日網路上一段影片引發網友熱議，武漢一名李姓女子稱其兒子在沒有做任何測試的情況下被醫生宣布腦死亡，後來被撤掉呼吸機死亡。她後續向李姓主治醫師了解狀況時，遭對方粗暴對待並讓其「滾蛋」。網友質疑醫生誘逼捐器官，對此，被指控的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院（以下簡稱「武漢同濟醫院」）發布聲明，強調影片內容經核實查證後，均為不實資訊。

紅星新聞報導，李女表示，她28歲的兒子因腦損傷去武漢同濟醫院就診，在沒有進行腦死的科學測試下被判定為腦死亡，主治醫師李某某一度還勸她捐贈兒子的器官。事後，李女士質疑醫院沒有做自主呼吸測試，同時「筆錄」有造假，並懷疑醫院違規誘逼捐器官。

網傳影片中可看到李女前往醫院向李姓醫師了解情況，質疑稱：「材料上為什麼沒有醫生簽字？誰給孩子撤了呼吸機？為什麼心電圖上沒有人名？為什麼給衛健部門的筆錄都敢造假？ 」李姓醫師並未正面回覆問題，稱可以走法律途徑，並要求其「滾蛋」，並反駁造假指控是「100%的汙衊」。

網友看過影片後一片譁然，有人說「這年頭，連醫生都不可信了嗎？」也有人說不能聽信一面之詞，希望有關部門能介入調查，還事實真相。

紅星新聞記者就此事聯繫武漢同濟醫院黨委宣傳部，工作人員表示，「我們已經關注到此事，正在跟進了解。了解情況後會回復具體情況。」

武漢同濟醫院聲明。（取材自微博）
武漢同濟醫院聲明。（取材自微博）

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