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下方1家4口在吃飯… 昆明廣告招牌5樓掉落 釀3死7傷

中國新聞組／北京24日電
招牌墜落事發現場。（取材自澎湃新聞）
招牌墜落事發現場。（取材自澎湃新聞）

雲南昆明市盤龍區22日晚間發生商鋪招牌設施墜落，導致三死、七傷的嚴重意外。目擊者稱，招牌突然從頂樓（五樓）掉落，有一家四口正在下方吃飯，三人被砸中，其中六歲的大女兒被送醫搶救兩小時後宣告死亡。事故發生後，盤龍區立即組織相關部門成立聯合調查小組，對事故進行現場勘察和調查，相關責任人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。

來源：udn

澎湃新聞報導，6歲女童的母親稱，事發時她與先生正帶著兩個孩子吃飯，「菜剛端上桌吃了一口，廣告牌就砸下來了。」一開始，孩子的爸爸看到有東西掉下來，以為只是有人丟垃圾，起身查看時廣告牌就垮了下來。他試圖拉起兩姊妹，也被廣告牌砸中，經診斷為重度腦震盪，伴有間歇性失憶症狀。

「大女兒被砸到頭部，一直在流血，已經失去意識。」該名母親說，連成串的廣告牌全部垮下來，她記不清多少人一起用力才將其抬起。她更表示，當時，有一輛途經的救護車被攔下，但司機僅搖下車窗看了一眼後就踩油門離去，「救護車沒有拉響警報，說明車上沒有危重病人」。

當晚在旁邊聚餐的耿先生表示，他們一行人剛走到路邊就聽見巨響和有人慘叫，還以為是發生了車禍。走近後發現是一個長達20多米的鋼架廣告牌砸中了人。時間緊迫，大家立即抬起廣告牌的一端，救出兩名小孩和一名大人。

耿先生說，旁邊的人幫忙攔了一輛出租車，這時他聽到副駕有人大聲喊呼救人。看到地上還有一個孩子沒人抱，耿先生趕緊衝過去抱起來放在出租車後排，連續詢問了兩遍「這是誰家的孩子」，坐在前排的女子說是她家的，只見她懷裡還抱著另一名受傷的孩子，「當時她的狀態已經嚇懵了」。

另一名目擊者證實，除了有孩子受傷外，他看到有成年人被救出，墜落廣告牌的歸屬權尚不清楚。

現場一名城管執法人員說，墜落的廣告牌十分陳舊。2015年前，只要有裝修手續就能安裝，但後來需要圖紙審批後才能施工，「現在需要規範，所有廣告牌都是經過審批的」。

報導稱，針對這起事故，盤龍區已組織相關部門成立聯合調查組，目前，相關責任人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。

雲南昆明市廣告牌墜落事故造成三死七傷。（取材自微博）
雲南昆明市廣告牌墜落事故造成三死七傷。（取材自微博）

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