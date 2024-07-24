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性暗示？女運動員舔乒乓球拍 Nike在中廣告又翻車

中國新聞組／北京24日電
耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）
耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）

巴黎奧運即將到來，運動品牌大廠耐克（NIKE）在中國官網推出全新宣傳片，片中出現運動員舔乒乓球拍的畫面，引起熱議，不少網友認為有「性暗示」之嫌。更有人認為，此舉是故意針對中國，相關話題衝上微博熱搜第一。據了解，NIKE廣告頻繁「翻車」，被指不只一次醜化中國女性。

來源：YouTube

觀察者網報導，這則名為「勝者不是誰都能當」的宣傳片，原本旨在展現運動員對勝利的渴望和對運動的極致熱愛，邀請了包括詹姆斯（LeBron James）、字母哥安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在內的多位籃球巨星參與拍攝。然而，其中一幀畫面中，一名華人面孔、手持乒乓球拍的女運動員伸出舌頭，輕輕舔了一下手中球拍的邊緣。此畫面不僅打破了常規的運動場景表現，更讓不少觀眾感到生理上的不適和心理上的不解。

耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）
耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）

耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）
耐克最新宣傳影片中，運動員舔乒乓球拍的畫面引起網友熱議。（視頻截圖）

眾多網友紛紛表達了對這種拍攝手法的質疑，不少人留言稱：「惡心、生理不適，改成親吻球拍不是更好？」、「哪個專業運動員會舔自己的運動工具？」亦有人認為，此舉是Nike故意針對中國。不過也有部分網友覺得，對該畫面熱議是過於敏感，不必上綱上線。

網友們還擔憂，這樣的畫面是否適合在面向廣大觀眾的宣傳片中呈現。更有一部分網友直接指出，這種畫面可能含有性暗示的成分，從而對品牌形象帶來了消極的影響。

記者致電NIKE官方熱線，工作人員表示，會將此事反饋到相關部門，具體處理結果需要等待相關部門處理後回電。

事實上，這不是NIKE第一次惹出爭議。新黃河報導，今年4月份，耐克在社群媒體上公布了巴黎奧運國外田徑隊的最新服裝，女田徑服就像泳衣一樣，沒有袖子，而且襠部有高剪裁，恐怕極其容易「走光」。很多女田徑選手表示，NIKE的設計完全不尊重她們。耐克回應稱，這種設計主要是為了突出女性的「與眾不同」，如果不喜歡這樣的服裝，也可以穿和男運動員一樣的短褲去比賽。

2021年「618」活動前夕，NIKE找來了一群大眾模特兒拍攝中國宣傳圖，這些模特兒一律都瞇瞇眼。為了凸顯小眼睛，有的模特兒甚至將眉毛刮掉。網友發現，NIKE在南韓、日本上線的廣告，拍的都是正常的表情管理和妝容，陽光、青春。但到了中國卻畫風突變，被認為是在「醜化中國女性」。

NIKE 巴黎奧運 社群媒體

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