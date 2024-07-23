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謊稱掃碼可加明星好友 湖南小學生被騙「登入媽媽戶頭」轉出90萬

中國新聞組／北京23日電
宣稱可「加明星QQ好友」，是新型態的網路詐騙陷阱。（取材自瀟湘晨報）
宣稱可「加明星QQ好友」，是新型態的網路詐騙陷阱。（取材自瀟湘晨報）

中國又出現新的網路詐騙。湖南長沙一名小學生被誘導掃碼添加號稱是某位明星的QQ（騰訊旗下的即時通訊產品），之後歹徒透過一步步遠程控制，在十小時內從受騙學童的家長帳戶轉款逾90萬元（人民幣，下同，約12.4萬美元）。

瀟湘晨報報導，長沙一名11歲的小學生「小雨」（化名）某天在社群平台上看到一則影片，內容是一張號稱可「掃碼添加某明星QQ」的二維碼圖片。小雨出於想接近喜愛明星的心，掃碼加了圖上的QQ。

然而，該QQ自稱是明星的律師，指控小雨涉及洩漏明星隱私，要求配合調查，否則公安會拘傳他的父母。害怕的小雨聽從對方指示，加了一名自稱「劉律師」的QQ。劉律師要求小雨躲進房間獨自與他通話，並要求小雨加入另一名「林經理」的QQ，三人成立了一個QQ群。

這名林經理宣稱，若小雨將媽媽銀行卡裡的錢轉進他們的帳戶上「過一遍」，就可以洗清洩露明星隱私的嫌疑，之後錢會匯回小雨媽媽的帳戶。小雨依照對方指示，拍下媽媽手機中各個銀行App的帳密資料，再把媽媽銀行卡裡的錢轉給對方。前後十個小時，小雨已轉出90萬餘元，才被媽媽發現報警。

受害者10小時被詐騙轉帳逾90萬元。（取材自瀟湘晨報）
受害者10小時被詐騙轉帳逾90萬元。（取材自瀟湘晨報）

報導指，檢警調查後，逮捕了提供收受贓款帳戶的張姓詐騙犯，其已被長沙雨花區人民法院依法判決，上游的詐騙團夥則仍在追查中。

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