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港媒：秦剛獲「溫馨處理」 可能按照先例 轉任研究員

中國新聞組／北京23日電
中國前外交部長秦剛。（中新社）
中國前外交部長秦剛。（中新社）

有港媒分析文章指出，北京當局在處理前國務委員、中國外交部前部長秦剛一事上，「算是非常溫馨」，而儘管秦剛今後不再可能出任領導職務，卻有可能按照先例，轉任研究員。

中央社引述港媒報導，20屆三中全會日前發布會議公布，表示全會決定，「接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務」。

文章表示，對於中央這樣的處理方式，秦剛內心應該還是感受到溫暖，一聲「同志」，顯示他還是黨的人；如此處理，算是非常溫馨。

文章指出，今年2月底，秦剛「辭去」中國全國人大代表職務，而非像其他涉嫌貪腐的代表遭「罷免」，外界已經相信他應可從輕發落。

此外，根據三中全會的會議公布，秦剛以辭職的方式被免去中央委員，沒有任何公開的負評，比一些人「體面多了」；這也印證了他主要涉及生活作風問題，也就是沒有管好「下半身」，不涉經濟問題。

據光明日報報導，文章表示，如果秦剛被降職處分，相信最多就降為正部級；秦剛目前58歲，仍未到65歲的正部級退休年齡，還要再發揮餘熱七年，由於其國際知名度和敏感性，顯然不適合再擔任領導職務，未來何去何從，或者可以參照黨內前輩張聞天、紀登奎的安排。

張聞天曾擔任政治局候補委員、外交部常務副部長，1959年的廬山會議因為「仗義執言」下台，被安排到中國科學院經濟研究所當特約研究員。至於紀登奎在文革期間擔任政治局委員、國務院副總理，文革結束兩年後下野，1983年被任命為國務院農村發展研究中心正部級研究員。

秦剛 同志 國務院

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