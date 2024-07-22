廣東幼兒園保全性侵11童 家長驚見女兒下體出血才發現

針對廣東陸豐近日有幼兒園爆出猥褻幼童事件，當局警方表示，目前已將嫌疑人刑事拘留，案件正在進一步調查當中。（取材自微博）

廣東陸豐近日爆出幼兒園猥褻幼童事件，一名32歲保全借帶遲到學童入校之機，在保全室先後猥褻園內11名男女童，直至一名受害女童下體出血才被發現。當地警方表示，已將嫌疑人刑事拘留，案件正在調查當中。

據奔流新聞消息，日前在網路上流傳多張疑涉及陸豐偉才幼兒園的家長的微信 群組截圖，顯示該幼稚園有保全疑涉及猥褻幼童，受害人多達11名幼童。

其中，截圖中有家長寫道，「保安在16、17日猥褻了同一女孩，導致下體流血才被發現」。還有人提到，保全「自己承認猥褻11人，有男孩女孩，超過9點後沒有老師在門口接孩子，保安把晚到的一個女孩拉進保安亭脫掉褲子，拿手電筒照孩子私處，並把手指伸入」。

據奔流新聞消息，日前在網路上流傳多張疑涉及陸豐偉才幼兒園的家長的微信群組截圖，顯示該幼稚園有保全疑涉及猥褻幼童，受害人多達11名幼童。（取材自微博）

群組家長還互相提醒，要詢問自己的子女，「有沒有吃糖果，有沒有去保安室，保安多次扔糖果引誘孩子」，擔心有更多幼童受害。

另據維度新聞指出，園方透露該保全已任職一年多。幼兒園事後亦稱，「園方重視保全一事，同時在妥善處理，立即更換女保全，確保幼兒安全，請家長放心。」

廣東陸豐近日有幼兒園爆出猥褻幼童事件，一名32歲保全借帶遲到學童入校之機，在保全室先後猥褻園內11名男女幼童，直至一名受害女童下體出血才被發現。（取材自微博）

陸豐市公安局19日透過微信公眾號發布警情通報稱，17日下午5時許，接群眾報警稱，其女兒遭一男子猥褻。接報後，警方立即展開調查，於當日下午6時許將嫌疑人鄒某某（男，32歲，陸豐人）抓獲。目前，鄒某某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。