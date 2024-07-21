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溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

中國新聞組／北京21日電
在「新環珠格格」中飾演小燕子的李晟，近期因與浙江遭砍身亡的醫師同名同姓，因此被誤認身亡，微博帳號也湧入酸民留言，讓她動怒開砲。（取材自微博）
在「新環珠格格」中飾演小燕子的李晟，近期因與浙江遭砍身亡的醫師同名同姓，因此被誤認身亡，微博帳號也湧入酸民留言，讓她動怒開砲。（取材自微博）

浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫師李晟遭持刀砍殺身亡，震驚社會。而飾演過「還珠格格」裡「小燕子」的女星李晟剛好和這名醫師同名同姓。有網友搞不清楚狀況跑到她的微博留言揶揄，讓她氣得正面回嗆：「腦幹缺失的東西。」

38歲的李晟是繼趙薇、黃奕之後，第三位飾演「還珠格格」裡小燕子一角的女星。溫州名醫李晟遇害的消息傳開後， 有網友認錯人，跑到她的微博帳號下留言：「小李！可惜了」、「一路好走」、「李醫師走好」、「一路走好，下輩子不要做醫師了」，更有人以為是演員李晟離世，留言串陷入混亂。

誇張的是，有的網友留言挖苦這位慘死的醫師：「是不是收病人紅包，還沒看好病？又或者裝比沒裝明白呢？」讓李晟忍無可忍，出面回嗆網友：「能說出這話還是人嗎？，腦幹缺失的東西」。

不少李晟的粉絲也誇讚她嗆得好，並怒批網友：「評論區都是小學生嗎？醫師和演員都分不清，是在幹什麼呢，尊重一下別人」、「你們故意弄錯的那點心思誰不知道啊…」、「一群眼睛有問題的人，這是演員李晟，不是醫師李晟」、「很明顯是看完熱搜跑故意挨罵的」、「在這個評論下面能看到很多文盲」。

微博 趙薇

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