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溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

溫州「熊貓級」名醫看診被捅多刀亡 兇嫌砍錯人？事後跳樓

記者陳宥菘、廖士鋒／綜合報導
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取材自微博）
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取材自微博）

中國再傳嚴重醫療暴力事件。浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。

從現場畫面可見，行兇的病患與李晟在診間爆發激烈拉扯，幾位民眾試圖將兩人拉開無效，李晟試圖掙脫離開診間時，兇嫌仍持刀追上前去。此時，李晟的頭部、頸部已都是血。兇嫌在刺傷醫生後，跳樓自殺，目前傳出身受重傷，未有進一步通報。

溫州醫科大學附屬第一醫院通報表示，事發後，醫院第一時間組織多方專家聯合救治，李晟終因傷勢過重，經搶救無效，於19日晚間9許不幸去世。

網友透露，當天事發時本應是李晟的吃飯休息時間，但因為病人太多，看了七十多個加號才看到下午。據該院醫生表示，李晟是該院心內科冠脈手術最好的醫生，每個月承擔科室近一半的冠脈手術。

李晟不幸去世後，社交平台上湧現出不少曾被他問診的病人，有病人家屬評價他醫術精湛、工作負責、性格爽朗利索、對病人有耐心，寧願自己多加班也先顧及病人。

清華大學第一附屬醫院急診內科主治醫師徐海軍發文稱，培養一個資質好能力強的醫生到李晟這個級別堪比熊貓，「但卻沒有得到一點點哪怕是熊貓那樣的保護」。

目前警方尚未通報兇嫌犯案動機。而有網友稱，一名醫院的患者早上在家中因病自殺死亡，其家屬持凶器到醫院報復，他的目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的另一名醫生，該名家屬傷害了代班的醫生。不過，上述說法未被證實。

對於這起事件，中國衛健委20日晚間發表文章指出，暴力傷害醫務人員，是嚴重的違法犯罪行為，對此表示強烈譴責。強調「國家衛生健康委對任何形式的傷醫事件零容忍」。

官媒人民日報發出評論指出，李晟醫生不幸去世，令人痛心。「行凶的刀，刺向醫生，也刺痛良善」。環球時報前總編輯胡錫進在微博直言，這個兇嫌代表了陰魂一般在我們社會上徘徊的戾氣，呼籲「一起反對社會上的各種戾氣」。

中國近年曾發生幾起重大醫療暴力事件。2019年，北京民航總醫院急診科的醫生楊文被一名患者家屬持刀割喉致死；2020年，北京朝陽醫院的眼科主任陶勇，也是在看診時被一名突然闖入診間的男子，持刀砍傷後腦部、頸項部、手臂。

在李晟不幸遇襲去世後，陶勇在微博上發文悼念李晟，並在文中譴責暴力傷醫行為，提出醫院應設立安檢，並指這項模式「應是廣泛共識」。他並表示，「我痛恨再次看到這樣的消息登上熱搜」。

李晟醫生不幸遇害。（取材自新民周刊）
李晟醫生不幸遇害。（取材自新民周刊）
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟（身穿白袍者）19日午間看診時，突...
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟（身穿白袍者）19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取材自微博）

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