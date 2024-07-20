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寧夏男違法砍樹500多棵 被判去那裡種樹 網友：法院幹得漂亮

中國新聞組／北京20日電
馬某在荒漠中紮草方格。（取材自寧夏新聞網）
馬某在荒漠中紮草方格。（取材自寧夏新聞網）

寧夏靈武市白芨灘一名馬姓男子因違法砍樹503棵，被法官責令他到荒漠中補種樹苗，因目前夏季不是植樹季節，法官讓他先去紮草方格，用以防風固沙。馬某感謝法院給他植樹的機會，直說自己會痛改前非。網友紛紛為法院的判決點讚，並稱馬某「可能這輩子都不會砍樹了」。

據寧夏新聞網報導，2021年9月，馬某購買了永寧縣某農莊內農田中間水渠兩側的新疆楊，在沒有辦理採伐許可證的情況下，擅自砍伐新疆楊共503棵，獲利13萬餘元（人民幣，下同）。經鑑定，被採伐的新疆楊立木蓄積量為112立方米，價值4.49萬元。公訴機關建議判決馬某有期徒刑3年，並處相應罰金，馬某因違法砍樹被起訴。

銀川鐵路運輸法院則責令馬某進行生態修復，補種若干數量和面積的樹苗，因目前正值夏季，不是植樹季節，法院讓馬某先期到白芨灘國家級自然保護區紮草方格，用以防風固沙。

「擅自砍伐樹木觸犯了法律，對生態環境造成損害，我很後悔。感謝法院給我機會，我一定痛改前非，用實際行動投身生態修復。」被告人馬某在法院和司法人員的監督下，紮著防風固沙的草方格，等後期合適時間再植綠。

馬某在荒漠中紮草方格。（取材自寧夏新聞網）
馬某在荒漠中紮草方格。（取材自寧夏新聞網）

這是銀川鐵路運輸法院首次在濫伐林木案件中適用恢復性司法制度。」「判決不是案件的終結，及時有效修復才是最終目標。我們期盼讓『砍伐者』變為『保護者』。」銀川鐵路運輸法院副院長朱武稱。

網友紛紛為法院做法點讚，認為法院這個處罰好，「法院幹得漂亮」，「這個比那些罰款上百萬的，好很多，更有意義」，並稱馬某到荒漠種樹後，「可能這輩子都不會再砍樹了」。

新疆

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