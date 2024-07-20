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00後福建女被朋友賣到柬埔寨 被轉賣5次 電擊到精神失常

中國新聞組／北京20日電
小舒被拷住後被打畫面。（取材自大河報／受訪者供圖）
小舒被拷住後被打畫面。（取材自大河報／受訪者供圖）

在婚紗店工作的00後福建女子小舒（化名）和家人吵架後心情不佳，跟朋友一起去柬埔寨散心，沒想到剛抵達柬埔寨，朋友就把她賣給詐騙集團做電詐，由於沒有業績，她不僅被扇巴掌、抽鞭子抽、手被上銙抓頭撞牆，還被電棍電擊到沒電，更在2個月內被轉賣5次，她因此吸毒麻痺自己，出現幻覺，精神也疑似失常。

據大河報報導，在多方救援力量幫助下，7月17日，出生於2001年的小舒已經竂國南塔入境回到中國，目前仍情緒暴躁，只能斷斷續續講述了自己的經歷。

小舒說，她是和朋友一起去的柬埔寨，「可她把我賣掉了」。由於沒有業績，她先是在辦公室被扇巴掌，然後被用上電棍，「力氣很大的男人，用鞭子抽，把我手銬上，拽我的頭撞墻。我被電了一個晚上，電棍都沒電了，我一個晚上沒睡覺，第二天還要繼續被拷在辦公室，他們還要拿老虎鉗拔我的指甲蓋。」

「很多業務員陷害我，她們故意的，一個女的告訴督導，說我說公司不好，是黑公司 ，我又被他們叫去宿舍打。」

被救出後，小舒產生了幻覺，「他們怎麽打我，我怎麽打回去」，她幻想出自己在東南亞「有背景有保鏢槍手」，「讓他們不得好死」。但其實，那些詐騙公司打她的人她只知道代號，不知姓名。她說，當時很痛苦，想要吸毒麻痺自己，讓幻覺持續下去，讓自己「開心一點」，並稱自己在園區期間被強制吸食過毒品「K粉」。

據看見新聞，小舒的媽媽說，小舒的精神已經是有點混亂了，「亂說話，情緒很暴躁，很難控制。」她介紹，小舒從小性格較為任性，不怎麽聽話。初中畢業後不願上學，「斷斷續續上班，也不怎麽願意上班。學過做美容、化妝，之前在婚紗店裡上班」。

小舒和家人住在一起，2024年4月吵了一架之後，第二天早上起來人就走了，後來才知道去了柬埔寨，家屬立即在當地縣城報案。小舒被解救出來後，舅舅抵達雲南的邊境口岸，安撫她激動的情緒，哄著她回國，安排她在口岸錄口供。

6月中旬，家屬曾向詐騙園區繳納了高額贖金，並求助警方、東南亞華人等多方力量，將小舒解救出園區，暫居寮國，由華人志願者照料。其間，小舒每日哭鬧出現幻覺。小舒媽媽不願細談付了多少贖金，「反正都是自己小孩子不懂事」。華人志願者阿龍表示，贖金是小舒的家人四處借錢填上的。

7月16日，小舒的舅舅在雲南邊境安排她前往口岸錄口供。在多方救援力量幫助下，7月17日，出生於2001年的小舒經竂國南塔入境回到中國，抵達雲南猛臘縣。18日，家屬對接家鄉警方邊境工作組。阿龍表示，回國後的小舒，或將面臨強制戒毒以及精神方面的救治。

華人 東南亞 詐騙集團

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