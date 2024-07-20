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陜西突發暴雨、山洪沖垮高速路橋梁 11人遇難 30餘人失聯

中國新聞組／北京20日電
事發現場。（取材自央視）
事發現場。（取材自央視）

陜西省商洛市柞水縣境內昨晚突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌。截至今上午10時已尋獲墜河車輛5輛、遇難者11人，還有近20輛車30餘人失聯，仍在救援中。目擊者稱，事發時有路人激動攔車，但因天太黑，車速都很快，很多車沒停就直接掉下去了。網民則怒批「這是今年第幾次橋斷了，質量怎麼審核過關的？」。

19日9時06分商洛市氣象台升級發布暴雨紅色預警信號：目前商洛市柞水縣東部、商州區西南部部分鄉鎮降水量已達70毫米以上且降雨仍將持續，預計上述地區未來三小時仍有30至50毫米降水，累積雨量將達100毫米以上。當地多條道路發生塌方、水毀泥石流等造成雙向交通中斷。其中水陽高速k46+200山陽方向嚴坪村2號大橋橋面垮塌約40米，造成道路雙向中斷。

網民發布現場圖片。（取材自瀟湘晨報）
網民發布現場圖片。（取材自瀟湘晨報）

目前，應急管理部部長已率工作組趕赴現場指導救援處置。垮塌發生後，國家綜合性消防救援隊伍已投入736人、76車、18舟艇、32架無人機開展救援。救援工作仍在緊張進行中。

此事又是有網民發文才被曝光。據瀟湘晨報報導，19日晚，有網民發文稱，陜西省商洛市柞水縣嚴坪村附近一高速路段發生垮塌，有車輛掉落。「高速的橋，柞水鳳凰東這裡，掉下去大小車不少」。視頻評論區中有人表示自己當時「也是在那裡逆行掉頭」。有人稱「（現場）封鎖了，來了幾十輛救援車」，「橋塌了，有大車和小車掉下去了」，也有人稱柞水縣多地斷網斷電。

一名親歷事發現場的網民稱，19日晚9時12分許，自己行駛到該路段看到前面路邊有不正常路況，以為有交通事故，「應急車道上兩部車停放，有幾個路人在喊我停車。當時那幾個人很激動，他們說攔車的時候有的車沒停，看著直接下去了。還遇到附近村民，連鞋都沒穿，上來幫忙。」對於掉落車輛的數目，該網友不太確定，「天太黑，車速都很快，平均都在100多碼。」高速橋面垮塌約40米。

事發現場。（取材自央視）
事發現場。（取材自央視）

柞水縣委宣傳部工作人員一度稱，確實有車輛掉落，尚不清楚具體數目，相關部門均徹夜在現場處理。

對此事件，許多網民怒批「怎麼又是網民爆料才曝光的，官方又想隱瞞嗎？」，「哎，這是今年第幾次了」，「這也太嚇人了」，並質疑「質量怎麽審核過關的？！」，「人禍更可怕」，「是暴雨又背了鍋？」。

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